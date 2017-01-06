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Büyükçekmece'den Halep'e yardım eli



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İSTANBUL (İHA) - Halep'teki acılara duyarsız kalmayan Büyükçekmece Belediyesi, "Halep'e İnsani Yardım Seferberliği" kapsamında Türk Kızılayı Büyükçekmece Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, Halep'e yardım tırları yolladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyada bu zamana kadar yaşanmış en büyük insanlık dramlarından birinin Suriye'de yaşandığını belirtti.



Tırlar Büyükçekmece'den uğurlandı

Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Kızılayı Büyükçekmece Müdürlüğü, Halep'in gıda ve giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 tır malzeme gönderdi. TIR'lar Cumhuriyet Meydanı'ndan Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Kızılayı personeli tarafından uğurlandı.



"Duyarsız kalamazdık"

Türk milletinin her zaman yardıma muhtaç, mağdur durumda olanların yardımına koştuğunu belirten Başkan Akgün, "Suriye'de binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. Büyükçekmece Belediyesi olarak biz de dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Halep içinde duyarsız kalamazdık. Kızılay ile işbirliği yaparak 3 tır insani yardım malzemesini Halep'e gönderdik" ifadelerini kullandı.

(HB-MK-Y)



06.01.2017 11:29:04 TSI

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