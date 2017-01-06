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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:28
Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi
Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi
- Geçen eğitim öğretim yılında 503 kilo atık pil toplandı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Bozüyük Belediyesi işbirliği ile 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında başlatılan Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullar ödüllerini aldı.
Kampanya kapsamında Bozüyük'te toplam 503 kg atık pil toplandı. Bilecik il genelinde başlatılan ve TAP'ın geleneksel hale getirdiği okullar arası Pil Toplama Kampanyası okullar ve özellikle de öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan tüm okullar tek tek gezilerek toplanan atık piller TAP'a teslim edilmek üzere imza karşılığı teslim alındı. TAP tarafından yapılan değerlendirme sonrasında ise dereceye giren okullara ödülleri Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu tarafından verildi. Atık Pil Toplama Kampanyası sonunda il genelinde 254,90 kilo ile en fazla pil toplayarak 1. olan Şeyh Edebali Meslek ve Teknik Lisesi'ne yazıcı, 52,90 kilo pil toplayarak ikinci olan Saffet Şeker İlkokulu'na spor seti ve 25,70 kilo pil toplayarak üçüncü olan Zafer İlkokulu'na satranç seti hediye edildi.
Bozüyük'teki okulların il genelinde düzenlenen bir kampanyada ilk 3 dereceyi paylaşması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, okullara duyarlılıkları için teşekkür etti.
Her yıl düzenlenerek devam eden Atık Pil Toplama Kampanyası ile gelecek nesillerin çevreye olan duyarlılığının arttırılması hedefleniyor.
(FSİ-MET-Y)

06.01.2017 11:32:07 TSI
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