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ASİMDER'den Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a tepki



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IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Filistin'de yaşayan Katolik Ermeniler ve Ermeni lobisinin girişimleri sonucunda 10 yıllığına toprak kiralayarak, bu arsanın bulunduğu caddeye Ermenistan Caddesi ismini verdiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'ın Türkiye'ye ve Türk milletine yaptığı yanlışın ilk olmadığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "Daha önce de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'daki konuşmasında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' sözü ile Filistin'i savunduğunu, ancak Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'ın daha olayın üzerinden bir yıl geçmemişken Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yaptığı ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk kesimindeki Türklerin işgalci olduğunu söylemiştir. Şimdi ise Filistin toprağında Ermeni lobisinin baskıları sonucu 10 yıllığına Katolik Ermenilere toprak kiraya vererek, bu bölgedeki bir caddeye de Ermenistan Caddesi isminin verildiği belgeyi imzalayarak Türkiye'yi ikinci kez arkasından bıçaklamıştır. Yıllarca Filistin'de öldürülen Müslüman kardeşlerimize yardım yapabilmek için Türkiye'den yardımlar toplanmakta ve gönderilmektedir. Filistinli devlet yöneticilerinin Türkiye'ye karşı yaptıkları bu yanlışlıkların önüne Filistin halkı geçerek tepki göstermeli ki Türkiye-Filistin kardeşliği devam etsin" dedi.

Gülbey, "Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye karşı yaptığı bu tutarsız yaptırımlar Türkiye-Filistin ilişkilerine zarar vermekten ve germekten başka hiçbir şeye yaramamıştır. Cumhurbaşkanı Abbas'ı yapılmış olan bu yanlıştan dönmesini ve kardeşler arasına fitne salmaktan kaçınmasını temenni ediyoruz. Filistin'e Ermeni lobisi veya Ermenistan devletinin faydası olamaz. Abbas eğer dost istiyorsa o dost bin yıllarca hep yanında olmuş Türkiye'dir" diye konuştu.

Gülbey, Türkiye'nin hassas olduğu Ermeni lobisi ve 1915 olayları konusunda özellikle de bu Ermenistan isminin verildiği cadde konusunda Filistin Ankara Büyükelçiliğine bir mektup göndereceklerini belirtti.

(EKİP-ŞAK-SÜ-Y)



06.01.2017 11:32:18 TSI

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