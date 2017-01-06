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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Vatandaş mağdur olmaması için yol hemen onarıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:29
Vatandaş mağdur olmaması için yol hemen onarıldı
Vatandaş mağdur olmaması için yol hemen onarıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'nın Muzaffer Tezcan Caddesi'nde Gediz A.Ş tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yolda bakım ve onarım çalışması yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Soma'nın Muzaffer Tezcan Caddesi'nde Gediz A.Ş tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yolda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmayı Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım da yerinde inceledi.
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'nın cadde ve sokaklarında aralıksız çalışmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Soma'da birçok çalışma yürütüyoruz. Muzaffer Tezcan Caddesi'nde de Gediz A.Ş tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan yolda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından asfalt bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(SC-Y)

06.01.2017 11:32:50 TSI
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