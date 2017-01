YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te down kafe açılıyor

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, down sendromlulara özel bir mekanı kente kazandırmaya hazırlanıyor.

İzmit Belediyesi tarafından Belsa B blok girişinde Down kafe açılacak. Kafenin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, "Zihinsel engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve önyargılarının yok edilmesi amacıyla Down kafeyi de yakında faaliyete geçireceğiz. Engelli kişilerin yapabildiklerinin farkına varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesiyle birlikte özgüven ve benlik kavramının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan belediyemiz, meslek edindirme kurslarıyla da Engelli Dostu Belediyecilik anlayışını daha da güçlendirmektedir. Açılacak mekanda engelli bireylerin boş zamanını değerlendirmek ve toplumla bütünleşmesi amacıyla kurslar yer alacak. En kısa sürede Down kafeyi İzmit'e kazandıracağız" dediler.

