06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit'te down kafe açılıyor

06 Ocak 2017 Cuma, 11:29
İzmit'te down kafe açılıyor
İzmit'te down kafe açılıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, down sendromlulara özel bir mekanı kente kazandırmaya hazırlanıyor.
İzmit Belediyesi tarafından Belsa B blok girişinde Down kafe açılacak. Kafenin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, "Zihinsel engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve önyargılarının yok edilmesi amacıyla Down kafeyi de yakında faaliyete geçireceğiz. Engelli kişilerin yapabildiklerinin farkına varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesiyle birlikte özgüven ve benlik kavramının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan belediyemiz, meslek edindirme kurslarıyla da Engelli Dostu Belediyecilik anlayışını daha da güçlendirmektedir. Açılacak mekanda engelli bireylerin boş zamanını değerlendirmek ve toplumla bütünleşmesi amacıyla kurslar yer alacak. En kısa sürede Down kafeyi İzmit'e kazandıracağız" dediler.
(GY-Y)

06.01.2017 11:33:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İzmit'te 16 ton elektronik atık, 4 ton atık pil toplandı
YEREL

İZMİT'TE 16 TON ELEKTRONİK ATIK, 4 TON ATIK PİL TOPLANDI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Bilgiyi üretime dönüştürmeliyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "BİLGİYİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"
Bilgievi öğrencilerinin Mardinli öğrencilere hediye kitap
YEREL

BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİNİN MARDİNLİ ÖĞRENCİLERE HEDİYE KİTAP
Sanat sokağı yenilendi
YEREL

SANAT SOKAĞI YENİLENDİ
Tramvayda enerji hattı direkleri monte ediliyor
YEREL

TRAMVAYDA ENERJİ HATTI DİREKLERİ MONTE EDİLİYOR
TÜBİTAK MAM'ın buluşlarına uluslararası patent
YEREL

TÜBİTAK MAM'IN BULUŞLARINA ULUSLARARASI PATENT
Kocaeli'deki eş cinayeti davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ EŞ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR
Aküsünü çaldırmamak için kamyonda yatıyor
YEREL

AKÜSÜNÜ ÇALDIRMAMAK İÇİN KAMYONDA YATIYOR
Kocaeli Büyükşehir'den kar uyarısı
YEREL

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN KAR UYARISI
Bulduğu 23 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL

BULDUĞU 23 BİN LİRAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Mesleki ve Teknik Eğitim Sektör İşbirliği Toplantısı
YEREL

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM SEKTÖR İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI
Körfez'in sokakları yeniden şekilleniyor
YEREL

KÖRFEZ'İN SOKAKLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Kocaeli'de 2016'da 2 ton uyuşturucu ele geçirildi
YEREL

KOCAELİ'DE 2016'DA 2 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gebze kaykay pisti gençleri bekliyor
YEREL

GEBZE KAYKAY PİSTİ GENÇLERİ BEKLİYOR
Derince Çınarlıkent Konutları'nın son etabı satışa çıkıyor
YEREL

DERİNCE ÇINARLIKENT KONUTLARI'NIN SON ETABI SATIŞA ÇIKIYOR
Başkan Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI YILMAZ VE YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ
Hyundai'den itfaiye eğitimlerine katkı
YEREL

HYUNDAİ'DEN İTFAİYE EĞİTİMLERİNE KATKI
Başiskele'de park ve bahçelere yönelik çalışmalar sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE PARK VE BAHÇELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, KO-MEK KURSİYERLERİNİ ZİYARET ETTİ
Sarıkamış şehitleri yürüyüşle anılacak
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YÜRÜYÜŞLE ANILACAK
İzmit Belediyesi'nden 177 bin kişiye cenaze yemeği
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN 177 BİN KİŞİYE CENAZE YEMEĞİ
Körfez'den Ağva'ya yol yapılacak
YEREL

KÖRFEZ'DEN AĞVA'YA YOL YAPILACAK
Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kocaeli'de otomobilin çarptığı genç öldü
YEREL

KOCAELİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ