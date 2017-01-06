06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahraman askerin ziyareti duygulandırdı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:33
Kahraman askerin ziyareti duygulandırdı
Kahraman askerin ziyareti duygulandırdı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısında yaralı olarak kurtulan Turgutlulu asker Mustafa Uçar, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e ziyarette bulundu. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Başkan Şirin'i ve Turgutlu halkını yanında hissettiğini söyleyen Uçar, "Sayın Başkanımız gerek beni gerek ailemi yalnız bırakmayarak moralimizi yüksek tuttu. Ben de Turgutlumuz için, vatanımız için Şehit arkadaşlarımdan aldığım görevi layığıyla yerine getirmek adına en kısa sürede birliğime teslim olmayı istiyorum" dedi.
Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan Çavuş Mustafa Uçar, Turgutlu Jandarma Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Başçavuş Kemal Secerli, annesi Sıdıka Uçar ve babaannesi Hacer Uçar ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret etti. Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan araca en son binen olduğunu söyleyen Uçar, olay anını şu şekilde anlattı: "Kayseri'deki patlamada topçu taburunda görevliydim ve araca en son ben bindim. Yanımda arkadaşım vardı. Patlama anında ne olduğunu anlayamadık. Otobüsün camlarının parçalanmasıyla yüzümde ve gözümde yaralanma meydana geldi. Tabi bunlar geçer de ben yaşanan bu hain saldırıda Allah rahmet eylesin Şehit düşen arkadaşlarımı, ağır yaralı olan kardeşlerimi düşünüyorum. Şehit olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Aklım hala yoğun bakımda olan arkadaşlarımda. O olay bir an olsun aklımızdan çıkmıyor. O gün İzmir'e dönecektim, astsubaylık sınavlarına girecektim, nasip olmadı"

"Şehitlerimize ve vatanımıza borcumu ödeyeceğim"
Olayın yaşandığı ilk andan itibaren haberi alır almaz kendisini yanında hissettiğini ifade ettiği Başkan Şirin'e teşekkür eden Uçar, "Hastaneye yattığım andan itibaren beni hiç yalnız bırakmayan Turgutlu'dan komutanlarımıza, Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e, Kayseri halkı ve Turgutlu halkına teşekkür ediyorum. Şuan iyileşme sürecindeyim ancak en kısa sürede tedavimin tamamlanmasının ardından birliğime teslim olup vatan borcumu ödeyeceğim. Görevlerimizi devraldığımız Şehit kardeşlerimize yakışır bir şekilde vatanıma hizmet etmek en büyük arzum" şeklinde konuştu.

"Vatanımız ve milletimiz sizlere minnettar"
Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Mustafa Uçar'ın sözleriyle gururlandığını ifade eden Başkan Şirin, "Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısında yaralı olarak kurtulan Turgutlulu kardeşimiz Mustafa Uçar ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Yaşadığımız nice acılara rağmen karşımızda dimdik duran, gencecik kahraman bir Türk askerinin 'En kısa zamanda birliğime katılmayı istiyorum' sözündeki cesaretle moral bulduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah en kısa sürede tedavisi tamamlanacak ve sağlığına kavuşacaktır. Bu vesileyle şehit olan silah arkadaşlarına ve kalleş terör saldırılarında Hakk'ın rahmetine uğurladığımız kahramanlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Vatan sizlere her daim minnettar olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarında ailenizle birlikte sizlerin arkasındayız, her türlü desteği vermeye hazırız. Sizler bizim evladımız, bu güzel vatanımızın geleceğisiniz. Yüce Rabbim huzurumuza, sağlığımıza zeval vermesin. Vatanımızı ve milletimizi hainlerden uzak tutsun" dedi.
(SC-Y)

06.01.2017 11:36:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MASKİ, 2016 yılı mali verilerini değerlendirdi
YEREL

MASKİ, 2016 YILI MALİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Hain teröre karşı omuz omuza
YEREL

HAİN TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA
Vatandaş mağdur olmaması için yol hemen onarıldı
YEREL

VATANDAŞ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN YOL HEMEN ONARILDI
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0
YEREL

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - MANİSA BBSK: 0
MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

MASKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Halep için anlamlı yardım
YEREL

HALEP İÇİN ANLAMLI YARDIM
Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
YEREL

AŞEVİNE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME