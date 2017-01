YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Varsak'a aile yaşam merkezi geliyor

ANTALYA (İHA)- Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, eski Varsak Belediyesi binasına Varsak Aile Yaşam Merkezi kuracaklarını söyledi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, eski Varsak Belediyesi binasının yerine Varsak Aile Yaşam Merkezi kuracaklarının müjdesini verdi. Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nun bilgisayar sınıfı açılışında konuşan Tütüncü, bu bölgenin tercih edilir yer haline gelmesini sağlayan yatırımların devam edeceğini söyledi. Göreve geldiklerinden bu yana en güzel eserlerin yükseldiği yerin Varsak olduğunu hatırlatan Kepez Belediyesi Başkanı Tütüncü, "Biz birilerinin dediği gibi, 'Varsak mı, varmasak mı' demedik. Biz her zaman Varsaklı olduk, Varsak'a hizmet getirenlerden olduk" dedi.



Lise kazandırdık

Tütüncü, "Özellikle imam hatiplerin yeniden eğitim hayatına başladığı dönemde, Varsak'a bir tane daha imam hatip lisesi kazandırabilmek için büyük çaba vermiştik. Çabamız eğitim alanında karşılığını buldu.



Okullara yeni müjdeler vereceğiz

İmam hatip okullarını kalitesini arttırmak, öğrencilerin çok daha iyi yetişmesini temin etmek için gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten Tütüncü, önümüzdeki süreçte imam hatip okullarına farklı belediyecilik anlamındaki müjdeleri de getireceklerini duyurdu.



Altyapı olmazsa üstyapı da olmaz

Güzel altyapı ve üstyapı çalışmaları geldikçe bölgenin daha da kalkındığına işaret eden Tütüncü, "Biz ne kadar yol açtık, imar noktasındaki sorunların aştık dedikçe, birileri de; 'ne var bunda, bunlar zaten belediyecilik hizmetleri' diyor. Altını çizmekte yarar var. Eğer bölgeye temel belediyecik hizmetleri getirmezseniz, üst yapıyı da getiremezsiniz. Mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmadığınız yerde okullar yapılmaz, yatırımcı orada çivi çakmaz" diye konuştu.



İki günü eşit geçen ziyandadır

Kepez'in değişeceğini, dönüşeceğini her zaman dile getirdiklerini vurgulayan Tütüncü, dönüşüm ivmesi ortaya koyulmazsa, geçmişin tekrar etmiş sayılacağını söyledi. Belediyecilik anlayışında yerinde saymayı reddettiklerinin altını çizen Tütüncü, "Biz her gün yeni bir dönüşüm için heyecanla ayağa kalkanlardan olmalıyız. Peygamberimiz iki günü eşit geçen ziyandadır demiş. Biz iki günü eşit geçirmemek için çalışmalıyız. Bugün bir tane güzel iş yaparsak, yarın iki tane, öteki gün en az üç tane yapmamız lazım. Böylesi anlayışla hareket edersek, toplumsal düzen ileriye doğru gider. Bize gelişmenin yolunu yöntemini, Peygamberimiz bu şekilde öğretti."



Varsak Anadolu Lisesi'ne yeni bina

Varsak'ın adını taşıyan Anadolu lisesinin kapanmamasını istediklerini ve kapanmadığını belirten Tütüncü, şimdi de bu okulun binasının yerine modern bir Varsak Anadolu Lisesini kazandırmak için kolları sıvayacaklarını söyledi.



Aile merkezi geliyor

Eski Varsak Belediyesi binasının yerine Varsaklıların sosyal yaşantılarına hizmet verecek yeni bir yatırım yapma kararını önceki günün akşamı aldıklarını belirten Tütüncü, içinde sağlık merkezi, derslikler, konferans salonu, sinema ve çay bahçesinin olduğu Varsak Aile Yaşam Merkezi için ilk adımları attıklarını duyurdu. Bu yılın ilk 6 ayında da bunun temelini atılacağını müjdeleyen Tütüncü, bu tesisin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.

