06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hain teröre karşı omuz omuza

06 Ocak 2017 Cuma, 11:35
Hain teröre karşı omuz omuza
Hain teröre karşı omuz omuza

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Başsavcısı Mustafa Emre ve Ağır Ceza Hakimi Pürzan Karahan'ı makamında ağırladı. İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısının gündemde olduğu ziyarette hain teröre karşı omuz omuza olunacağının mesajı verilerek, kahramanlığı ile onlarca insanın hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin rahmet ve minnetle anıldı.
Manisa Başsavcısı Sayın Akif Celalettin Şimşek, Kaymakam Uğur Turan, Başsavcı Mustafa Emre ve Ağır Ceza Hakimi Pürzan Karahan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.
İzmir Bayraklı'da Adliye Sarayı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısının gündemde olduğu ziyarette ortak temenni birlik ve beraberlik oldu. Ziyaret ilişkin konuşan Başkan Şirin, "Değerli Başsavcımız Sayın Akif Celalettin Şimşek, Kaymakamımız Sayın Uğur Turan, Turgutlu Başsavcımız Sayın Mustafa Emre ve Ağır Ceza Hakimimiz Sayın Pürzan Karahan'a nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette buluşmamızdan kısa süre önce İzmir'de yaşanan olayın haberini aldık. Temennimiz elbette hiçbir insanımızın hayatını kaybetmemesi oldu. Ancak polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu ve bir mübaşirin hayatını kaybettiğini, Şehidimiz Sekin'in kahramanca davranışıyla daha büyük bir faciayı önlediğini öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük bir fedakarlık ve cesurca davranışıyla vatanımız uğruna canını feda eden Sekin'i ve adliye çalışanlarından mübaşir Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir hukukçu olarak ifade etmem gerekirse 'adaletin' temsilcisi adalet saraylarımızın da hedef alınarak ülkemizdeki huzuru bozmaya yeltenenlere geçit vermeyeceğiz. Acılarla sınanan ülkemiz inşallah en kısa sürede refaha kavuşacaktır" dedi.
(SC-Y)

06.01.2017 11:40:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MASKİ, 2016 yılı mali verilerini değerlendirdi
YEREL

MASKİ, 2016 YILI MALİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Kahraman askerin ziyareti duygulandırdı
YEREL

KAHRAMAN ASKERİN ZİYARETİ DUYGULANDIRDI
Vatandaş mağdur olmaması için yol hemen onarıldı
YEREL

VATANDAŞ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN YOL HEMEN ONARILDI
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0
YEREL

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - MANİSA BBSK: 0
MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

MASKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Halep için anlamlı yardım
YEREL

HALEP İÇİN ANLAMLI YARDIM
Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
YEREL

AŞEVİNE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME