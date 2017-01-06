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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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30 golün 21'ini o attı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:37
30 golün 21'ini o attı
30 golün 21'ini o attı
- 4 sezonda 21 gol atan genç golcü ligin bitimine 6 hafta kala rekorunu kırmak istiyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 2008 yılında futbola Sanayi Esnafspor alt yapısında başlayan ve yaklaşık 9 sezondur forma giyen Gökhan Yeşilbaş her sezon yeni rekorlara imza atıyor.
Birinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Sanayi Esnafspor'da 1994 doğumlu golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş kendi rekorunu kırmak üzere. Yeşil-Beyazlı takım ligde geride kalan 14. hafta sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 23 puanla 3.sırada ye alıyor. Ligde kalan son 6 haftada hata yapmak istemeyen Sanayi Esnafspor'da hedef ligi ilk iki içinde bitirmek. Sanayi Esnafspor geride kalan 14. hafta sonunda toplam 30 gol atarken bu 30 golün 21'ine 1994 doğumlu genç golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş imza attı. 2015-2016 sezonunda 18 maçta 21 gol atarak geçen sezonun gol kralı olan Gökhan Yeşilbaş 2016-2017 sezonunda ise geride kalan 14 maçta 21 gole ulaştı ve ligin bitimine 6. hafta kala geçen sezonki gol sayısını yakalamış oldu. Attığı 21 gol ile gol krallığında zirvede yer alan Gökhan, 21 golü geçip yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. 9 sezondur formasını giydiği Sanayi Esnafspor'da şimdiye kadar hem A takımda hem A genç takımlarında toplamda 131 gole imzasını atan Gökhan Yeşilbaş, transfer listelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Son 4 sezonda ise A takımda 21 gol atan Gökhan Yeşilbaş 2016-2017 sezonunda bu hedefini geçerek kendi rekorunu kırmak istiyor.
5 defa gol kralı oldu
9 sezondur Kayseri amatör camiasında birçok maça çıkan Gökhan Yeşilbaş, toplamda 5 kez gol kralı olma sevinci yaşadı. Oynadığı futbolun yanı sıra hırsı, isteği ve azmi ile dikkat çeken Gökhan, gelecek adına büyük umut veriyor. Sanayi Esnafspor forması ile çıktığı bütün kategorilerde rakiplerin adeta korkulu rüyası olan Gökhan Yeşilbaş'ın hedefi daha da yukarılara tırmanmak. 5 kez gol kralı olan Gökhan bu sezonu da gol kralı olarak tamamlayarak sayıyı 6'ya çıkarmanın peşinde.
Takımın 30 golünün 21'ni attı
Birinci Amatör Küme B Grubu'nda 23 puanla 3.sırada yer alan Sanayi Esnafspor geride kalan 14.hafta sonunda rakip filelere tam 30 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Yeşil-beyazlı takımın attığı 30 golün 21'ini golcü oyuncu imza attı. 9 golü ise diğer oyuncular kaydetti.
(TB-SK)

06.01.2017 11:41:11 TSI
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