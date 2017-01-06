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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de bir yılda bin 371 trafik kazası yaşandı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:38
Mardin'de bir yılda bin 371 trafik kazası yaşandı

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de 2016 yılında 12'si ölümlü, 671'i yaralanmalı, 688'i maddi hasarlı olmak üzere bin 371 trafik kazası meydana geldi.
Mardin'de geçen yılın trafik kazası istatistikleri açıklandı. Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında 12'si ölümlü, 671'i yaralanmalı ve 688'i maddi hasarlı olmak üzere bin 371 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, bin 140 kişi yaralandı.
(MSK-MP-Y)

06.01.2017 11:40:53 TSI
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