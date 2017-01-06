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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Sarıkamış Şehitleri'ni anacak

06 Ocak 2017 Cuma, 11:38
Bilecik Sarıkamış Şehitleri'ni anacak
Bilecik Sarıkamış Şehitleri'ni anacak

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" 8 Ocak Pazar günü saat 10.00'da 81 ilde aynı gün aynı saatte gerçekleştirilecek.
Sarıkamış Ruhu'nun ülke genelinde canlılığını sürdürmesi ve manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından hissedilmesi için Bilecik'te gerçekleştirilecek olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak, Şeyh Edebali Türbesi'nde sona erecek. Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada ''Beyaz Hüzün' olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatında vatanı uğruna can veren kahramanları anmak, hatıralarını genç zihinlerde canlı tutmak, milli tarih bilinci ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilecek olan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü´ne' tüm halkımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı.
(CKT-CY-Y)

06.01.2017 11:43:04 TSI
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