YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik Sarıkamış Şehitleri'ni anacak

Bilecik Sarıkamış Şehitleri'ni anacak



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" 8 Ocak Pazar günü saat 10.00'da 81 ilde aynı gün aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Ruhu'nun ülke genelinde canlılığını sürdürmesi ve manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından hissedilmesi için Bilecik'te gerçekleştirilecek olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak, Şeyh Edebali Türbesi'nde sona erecek. Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada ''Beyaz Hüzün' olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatında vatanı uğruna can veren kahramanları anmak, hatıralarını genç zihinlerde canlı tutmak, milli tarih bilinci ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilecek olan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü´ne' tüm halkımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı.

(CKT-CY-Y)



06.01.2017 11:43:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER