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MASKİ, 2016 yılı mali verilerini değerlendirdi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nca İlçe Tahsilat Sorumluları ile 2016 yılı tahsilat verileri, ilçelerde görevli tahsildarların genel sorunları ve 2017 Yılı ile ilgili planlamalar hakkında Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Funda Solak başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bağlı İlçe Tahsilat Sorumluları ile birlikte 2016 yılının değerlendirilmesi ve 2017 yılının planlamasını gözden geçirmek üzere toplandı. Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Funda Solak, Muhasebe Yetkilisi Şenol Berber, Gelir Şube Müdürü Yaşar Karagöz, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personeli ile merkez ve ilçelerde görevli tahsilat sorumluları yer aldı. Genel Müdür Yardımcısı Bilgen, genç bir idare olarak başarılı bir 2016 yılını geride bıraktıklarını ve aynı performansı artırarak devam ettireceklerini söyledi.



Toplantıda MASKİ Pratik Uygulaması da görüşüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın hizmete sunduğu ve Türkiye'de bir ilk olan MASKİ Pratik cihazları da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Funda Solak, başarılı bir uygulamaya imza attıklarını ve bunu hızlı bir şekilde il geneline yayacaklarının müjdesini vererek, ödeme noktalarının artacağını bildirdi.

Toplantıda aynı zamanda Salihli, Akhisar, Alaşehir, Turgutlu ve Soma ilçelerinde hizmet veren mobil tahsilat araçlarının ilçe merkezlerine uzak beldelerde ikamet eden vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu söyleyen Daire Başkanı Funda Solak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün destekleriyle hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdüklerini ifade etti. Ayrıca, MASKİ Matik ve Avans su yükleme noktalarını da artıracaklarını söyledi. Yapılandırma konusunda büyük başarı yakaladıklarını vurgulayan Daire Başkanı Funda Solak, başvuruda bulunan vatandaşların sıkıntılarının sona erdirildiğine değindi.

(SC-Y)



06.01.2017 11:43:58 TSI

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