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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Sevgi evlerinde kalan gençlerle sinemada buluşuldu

06 Ocak 2017 Cuma, 11:43
Sevgi evlerinde kalan gençlerle sinemada buluşuldu
Sevgi evlerinde kalan gençlerle sinemada buluşuldu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül, Sevgi Evlerinde kalan gençlerle birlikte sinema filmi izledi.
Yeni yıl ziyaretleri kapsamında Sevgi Evlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, gençlerin sinema talebini yerine getirerek, onlarla birlikte sinema filmi izledi. Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Başkan Yardımcısı Nihat Can, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül ve Bilecik Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığı etkinlik ile gençler büyük bir mutluluk yaşadı.
Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede; ''Yeni yıl ziyaretleri kapsamında sayın valimiz ile birlikte Sevgi Evlerinde kalan gençlerimizi ziyaret etmiştik. Ziyaretin sonunda gençlerin bizlerden taleplerinin olup olmadığını sorduk. Bunun üzerine gençlerimiz, bizimle birlikte sinema filmi izlemek istediklerini belirttiler. Bugün de sayın emniyet müdürümüz ile birlikte gençlerimizin sevdiği ve istediği bir filmi izledik. Hem bizler hem de onlar için güzel bir etkinlik oldu.'' ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Emniyet Müdürü Namal ile gençlerin hatıra fotoğrafı çektirdikleri etkinliğin sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(CKT-CY-Y)

06.01.2017 11:48:17 TSI
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