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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Dr. Barkın Minez: Yerli malı belgesi olan firmalar bir adım önde

06 Ocak 2017 Cuma, 11:45
Dr. Barkın Minez: Yerli malı belgesi olan firmalar bir adım önde
Dr. Barkın Minez: Yerli malı belgesi olan firmalar bir adım önde

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerli malı ürünlerin kullanılması ve kamu kurumlarına yapılacak mal alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi her geçen gün önemini daha da artırıyor.
Kütahya'da faaliyet gösteren Asel Teknik Endüstriyel firması, mucitler fuarında kendi proje ve üretimleri olan tozsuzlaştırma makinaları ile büyük beğeni topladı.Firma, icatları için yerli malı belgesi almaya hak kazandı.
Firma yetkilisi Dr. Barkın Minez, "İcadını gerçekleştirdiğimiz ürünler yüzde 81'i Yerli Malı olup ileri teknoloji ürünlerdir. Gerekli başvuru işlemlerini tamamlayarak başvurusunu yaptığımız Yerli Malı belgesini almaya hak kazandık.
Ülkemiz için oldukça önem arz eden yerli malı kullanımına katkı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin Yerli Malı belgesi olan firmalar için bir çok ayrıcalıkları bulunmakta. Bu ayrıcalıkları Kütahya'da Asel Teknik Endüstriyel olarak tüm müşterilerimize gururla sunuyoruz" dedi. (EFE)

06.01.2017 11:49:39 TSI
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