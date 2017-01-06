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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis yollarına 13 bin fidan dikildi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:49
Kilis yollarına 13 bin fidan dikildi
Kilis yollarına 13 bin fidan dikildi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis'te karayollarının gürültü ve zehirli gaz salımı sebebiyle tabiata verdiği zararı azaltmak amacıyla 15 kilometrelik karayoluna 13 bin fidan dikildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) karayollarının yol kenarları boyunca çevre düzenlemesini sağlamak ayrıca karayollarının gürültü ve zehirli gaz salımı sebebiyle tabiata verdiği zararı azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kilis'te toplam 15 kilometrelik kara yoluna 13 bin fidan dikildi.
Kilis-Polateli karayolunun 12 kilometrelik kısmına 5 bin 500 akasya, 2 bin 250'şer adet mavi ve kara servi türlerinde fidanlar dikildi. Kilis-Elbeyli karayolunun 3 kilometrelik kısmına ise yarısı top akasya diğer yarısı kara servi olmak üzere toplamda 3 bin adet fidan dikildi.
"Gelecek nesiller bu yollardan geçtiğinde huzurla dolacak"
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalışmaların bütün yurtta artarak devam edeceğini ifade ederek, "Bu çalışmalarla yolcularımız ve sürücülerimiz ferah, nezih ve tabiatla bütünleşik yollarda seyahat edecek. Gelecek nesiller bu yollardan geçtiğinde huzurla dolacak. Bu maksatla karayolu yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" dedi.
(MAD-BRN-Y)

06.01.2017 11:53:19 TSI
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