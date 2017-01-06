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Sağanak yağış Foça'da etkili oldu



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Servet Vural

İZMİR (İHA) - İzmir'in Foça ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış kentti etkisi altına alarak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Foça ilçesinde sağanak yağış kendini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağışla, cadde ve sokaklar göle döndü. Gece boyu şiddetli yağış sonucunda bazı derelerde taştı, menfezler tıkandı. Foça Belediyesine bağlı ekiplerde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğü (İZSU) ile beraber beraber hemen çalışma yaparak tıkanan yollara açtı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, herhangi bir aksaklık olmaması için inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.

(SV-HG-Y)



06.01.2017 11:57:00 TSI

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