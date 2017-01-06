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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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BB. Erzurumspor, Adanaspor'dan Barış Memiş'i transfer etti

06 Ocak 2017 Cuma, 11:54
BB. Erzurumspor, Adanaspor'dan Barış Memiş'i transfer etti
BB. Erzurumspor, Adanaspor'dan Barış Memiş'i transfer etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5. transferini Adanspor'dan Barış Memiş'i alarak yaptı.
B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, Antalya'da transferi gerçekleştirerek Barış Memiş ile sözleşme imzaladı.
Başkan Demirhan, "Tek amacımız var o da B.B. Erzurumspor'u süper lige taşımaktır. Şehir olarak şampiyonluğa kenetleneceğiz" dedi.
Barış Memiş ise, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Erzurumspor'un başarısı için gollerimi atacağım" diye konuştu.
(ERZ-AA-Y)

06.01.2017 11:57:11 TSI
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