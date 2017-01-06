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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kar'dan heykeller tamamlandı

06 Ocak 2017 Cuma, 11:55
Kar'dan heykeller tamamlandı
Kar'dan heykeller tamamlandı

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - (Fotoğraflı)
Işık Çapanoğlu
KARS İHA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykellerinin yapımı tamamlandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek anma programında yetiştirilen kardan heykellerin yapımı için bölgeye 55 kamyon kar taşımıştı. Kafkas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden 9 öğretim görevlisinin soğuğa aldırış etmeden yaptığı kardan asker heykelleri ilk kez ışıklandırıldı.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde yapımı tamamlanan heykellerin açılışı 7 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılacak.
(IÇ-AA-Y)

06.01.2017 11:58:54 TSI
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