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Süleymanpaşa'da yaşam KİOSK'lar ile kolaylaşıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan KİOSK'lar ile Süleymanpaşalılar birçok işlemi sıra beklemeden en kolay şekilde gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 6 adet alınarak iç yazılımları yeniden kodlanan ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün maskotları Mutlugiller ile giydirme yapılarak süslenen KİOSK'lar, Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmet binalarında vatandaşlara hizmet için bekliyor.



KİOSK'lar ile yapılabilen işlemler

Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 6 adet hazırlanan KİOSK'lar ile vatandaşlar, emlak vergisi Ödemesi yapabilir, printer kutusundan makbuzunu alabilir, belediye sistemlerindeki istek ve şikayetlerini yazabilir, online destek alabilir. Kiosk kamera seçeneğinden bağlanarak görüntülü destek alabilir. Ayrıca bu kamera desteği ile CV Başvurusu veya Çocuk Kulübü foto gereksinimlerini de karşılayabilir. Süleymanpaşa ilçesindeki mahalleler online olarak izlenebilir. Vatandaşlar, belediyenin bütçesini inceleyebilir ve başkana mesaj atabilir ve buna benzer bir çok uygulamaya bu cihazları kullanarak ulaşabilirler.

(YG-MEF-Y)



06.01.2017 11:58:56 TSI

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