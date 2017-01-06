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Şehir Tiyatrosu'ndan yeni bir Jan Dark yorumu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, Bernard Shaw'ın ünlü oyunu Jan Dark'ı yeni bir yorumla sahneye koyuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatroseverleri farklı bir Jan Dark ile buluşmaya davet ediyor. Şehir Tiyatroları, dünyaca ünlü yazar Bernard Shaw'ın Jan Dark oyununu yeni bir yorumla sahneye koyuyor. M.S 1429 Fransa'sında, Jan Dark adında bir kadın, işgal altında olan ülkesini kurtarmak için, inancı ve inandıklarıyla harekete geçmesini konu edinen oyun 7 Ocak Cumartesi saat 20.00'de SDKM'de sahnelenecek. Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları yetkilileri, tüm vatandaşları oyunu izlemeye davet etti.

(GY-Y)



06.01.2017 11:59:24 TSI

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