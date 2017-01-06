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Galatasaraylı taraftarlardan Emniyet Müdürü Aşık'a veda yemeği



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği, Kahramanmaraş'a tayini çıkan Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık'a unutulmaz bir veda yemeği düzenledi.

2014 yılının Temmuz ayında Ortaca'dan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan, geçtiğimiz günlerde görevinde terfi ettikten sonra Kahramanmaraş'a İlçe Emniyet Müdürbaş Yardımcısı olarak tayini çıkan Hakan Aşık'a kendisinin de üyesi olduğu Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından bir veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğine Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yöneticileri ve üyeleri, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık da eşi Solmaz Erdoğan Aşık ile birlikte katıldı.Oldukça eğlenceli ve samimi bir ortamda gerçekleşen gece boyunca veda yemeğine katılan dernek üyeleri Galatasaray Marşlarını hep bir ağızdan seslendirdi.



İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık'a Galatasaray'ın renklerinden oluşan sarı kırmızı çiçek ve takımın bayrağını hediye eden Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Emre Can Arıkan, "Yaklaşık iki buçuk yıldır Fethiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde yapan ve Fethiye halkı tarafından çok sevilen,geçtiğimiz günlerde de üzücü bir haberle aldığımız Kahramanmaraş İlçe Emniyet Müdürbaş Yardımcılığı görevine atanmasını duyduk. Kendisi çok aşırı bir Galatasaray aşığıdır. Bunu derneğimize üye olarak da kanıtlamıştır. Hakan müdürümüz bizim için çok önemlidir. Bu bir veda yemeği değildir. İnşallah kendisini en kısa zamanda tekrar aramızda görmeye ümit ediyoruz" diye konuştu.



Hayatında ilk defa bir derneğe üye olduğunu, o derneğin de Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği olduğunu söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, "Fethiye'de iki buçuk yıldan bu yana görev yapıyorum. Fethiye'yi ve halkını çok sevdim. Fethiye'yi sanki kendi memleketim gibi hissediyorum.Küçük yaşlardan bu yana sarı kırmızı renklere gönül bağlamış, bu takımın taraftarı olan birisiyim. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği ailesinin içinde olmaktan dolayı çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Ayrılığımız çok uzun sürmeyecek. İnşallah en kısa zamanda tekrar birlikte olup derneğimizin içerisinde aktif olarak görev yapacağım. Hayatımda son zamanlarda yaşadığım en anlamlı ve en güzel gecelerden birisi oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca gecede Hakan Aşık'ın doğum günü olması nedeniyle de dernek yöneticileri ve üyeleri doğum günü pastası sürprizinde de bulundular.

(MY-MB-Y)



06.01.2017 11:59:25 TSI

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