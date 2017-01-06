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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük Belediyesi'nden kaldırım çalışması

06 Ocak 2017 Cuma, 11:57
Karabük Belediyesi'nden kaldırım çalışması
Karabük Belediyesi'nden kaldırım çalışması

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent genelinde kaldırım yenileme çalışmalarının Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz kış devam ettiğini bildirdi.
Karabük'ün her gün gelişen, geliştikçe ihtiyaçları artan bir il olduğunu ifade eden Başkan Vergili, "Karabük Belediyesi olarak ihtiyaçlara cevap vermek için ara vermeden çalışıyoruz. Şehrimizde vatandaşlarımızın ulaşımlarının emniyetli bir şekilde sağlanması amacıyla kaldırım çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve daha rahat yürüyebilmelerini sağlama amacındayız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bir yandan kırılmış ve kullanılamaz haldeki kaldırım yerine yeni kaldırımlar yapılırken, diğer taraftan ise şimdiye kadar kaldırımı olmayan caddeleri de kaldırımlara kavuşturuyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel çalışmaları kentimize kazandırabilmenin mücadelesi içinde olacağız." dedi.
(YE-YE-Y)

06.01.2017 12:00:37 TSI
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