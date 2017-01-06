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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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"Adana'nın İzini Tarihe Bırakanlar" resim sergisi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:58
"Adana'nın İzini Tarihe Bırakanlar" resim sergisi
"Adana'nın İzini Tarihe Bırakanlar" resim sergisi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adanalı usta ressamlar Adnan Ateşok ve Şemsettin Başkurt'un eserleri Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Abidin Dino Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde Seyhan Belediyesi önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Şemsettin Başkurt ile Adnan Ateşok'un "Adana'nın İzini Tarihe Bırakanlar" resim sergisi, şehrin kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergiye CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yönetmen, Senarist ve Yapımcı Ali Özgentürk, Ateşok ve Başkurt aileleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.
Seyhan Belediyesi öncülüğünde Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, Adana Lions Kulüpleri ve birçok sanat, eğitim ve meslek kuruluşunun birlikteliğinde düzenlediği serginin küratörlüğünü Dr. Haluk Uygur ile Mehmet Emin Arıcı üstlendi.
Açılışta konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, serginin gerçekleşmesinde emekleri geçen Ateşok ve Başkurt ailelerine teşekkür etti. Karalar, "31 Mart 2014 ten sonra Adana'da unutulmuş olan kültür ve sanat etkinliklerini biz tekrar başlattık. Çok yaygın bir şekilde yürüttük. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel işler yaptık. 100 binin üstünde insan etkinliklerimizi ziyaret etti. Adana çok önemli bir kent. Çok önemli isimler yetiştirdi bu bereketli topraklar. Sanatın her dalında o kadar güzel sanatçılar yetiştirdik ki bizim bundan gurur duymamız lazım. Bugün 5 Ocak, bizim kurtuluş günümüz Adana özel bir kenttir, Adanalıda özel insandır. Kentimiz insanıyla da özel bir kenttir. Adana'nın kurtuluşa ilham vermesi ile de gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.
Adana için önemli bir günde Adanalı 2 önemli ismin sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer insanlık adına bir şey yapanın isminin sonsuza dek yaşadığını söyledi. Tümer, "Adana için çok önemli bir günde, çok önemli bir sanat galerisinde bu serginin açılışı izledik. 5 Ocak Adana'nın kurtuluş gününde İdil Biret'in Adana'nın kurtuluş konserini gerçekleştiremediğimiz bir ortamda bu kadar önemli bir etkinlik gerçekleşiyor. Bugün burada Adana'nın değerlerinin tekrar anılması, öldükten sonra tekrar yaşatılması bize gösteriyor ki; insan ölünce bitmiyor. İnsanlık için bir şey yapıyorsanız isminiz sonsuza kadar yaşayacaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından serginin düzenlemesinde emeği geçek kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca serginin 1 ay boyunca açık kalacağı belirtildi.
(ELF-Y)

06.01.2017 12:02:58 TSI
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