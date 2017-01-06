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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Kulalı STK'lar SGK ile birlikte çalışacak

06 Ocak 2017 Cuma, 11:59
Kulalı STK'lar SGK ile birlikte çalışacak
Kulalı STK'lar SGK ile birlikte çalışacak

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula'da faaliyet gösteren STK başkanları SGK İlçe Müdürü Taner Doğan'ı ziyaret etti.
Manisa'nın Kula ilçesindeki STK başkanları SGK İlçe Müdürlüğü'ne giderek görevine yeni başlayan Taner Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal hazır bulundu.
Oda başkanları adına Ali Yiğen, "Hayırlısı olsun" derken, SGK İlçe Müdürü Taner Doğan da oda başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "El birliği içerisinde tüm esnafların sorunlarını elimizden geldiği kadar karşılıklı olarak yardımcı olacağız." diye konuştu.
(HY-SC)

06.01.2017 12:00:54 TSI
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