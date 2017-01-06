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Kulalı STK'lar SGK ile birlikte çalışacak



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula'da faaliyet gösteren STK başkanları SGK İlçe Müdürü Taner Doğan'ı ziyaret etti.

Manisa'nın Kula ilçesindeki STK başkanları SGK İlçe Müdürlüğü'ne giderek görevine yeni başlayan Taner Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal hazır bulundu.

Oda başkanları adına Ali Yiğen, "Hayırlısı olsun" derken, SGK İlçe Müdürü Taner Doğan da oda başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "El birliği içerisinde tüm esnafların sorunlarını elimizden geldiği kadar karşılıklı olarak yardımcı olacağız." diye konuştu.

(HY-SC)



06.01.2017 12:00:54 TSI

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