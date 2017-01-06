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Büyükşehirin Kula Koordinatörü Biçer oldu



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kula İlçe Koordinatörü görevi, Cihan Biçer'e verildi.

Uzun süredir boş olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörlüğüne daha önce Kula Belediyesinde görev yapan Cihan Biçer atandı.

Cihan Biçer, kendisinin hangi görevlerden sorumlu olacağının ise önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörlüğüne atanan 38 yaşındaki Cihan Biçer, evli ve iki çocuk babası.

(HY-SC)



06.01.2017 12:04:18 TSI

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