YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Devrek Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Devrek Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Belediye Meclisi 2017 yılının ilk meclis toplantısını 15 gündem maddesiyle gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak 2017 Ocak ayının toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci," Belediye Meclisimizin 2017 yılı 1. Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 15 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Belediye Meclisinin 2017 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu'na üye seçimlerinin yapılması, Belediyede 2017 yılında çalıştırılacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin ve ücretinin belirlenmesi, Belediyede 2017 yılında çalıştırılacak olan Kısmi zamanlı Sözleşmeli Personelin ve ücretinin belirlenmesi, Belediye Meclis üyelerine 2017 yılında ödenecek olan Huzur Hakkı bedelinin belirlenmesi, Belediye Zabıta ve İtfaiye Personeline 2017 yılında ödenecek olan Fazla Mesai ücretlerinin belirlenmesi, Belediyeye ait Devrek Bel İmar İnşaat Turizm Sosyal Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti.nin Sermaye artırımı yapabilmesi talebinin görüşülmesi, Belediyeye ait Devrek Bel İmar İnşaat Turizm Sosyal Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti.nin Bankalardan kredi kullanabilmesi talebinin görüşülmesi, İmar Komisyonu kararlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu kararlarının görüşülmesi, İlçenin Yeni Mahalle Eski Terminal Alanında yapılacak olan düzenlemeler için gerekli olan imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi, Belediye tarafından Estetik ve Sanat Kurulu Kurulması ve Kurul Çalışma Yönetmeliği çıkarılması talebinin görüşülmesi, Yusuf Öksüz ve Müştereklerinin İsmetpaşa Mahallesi Müstakimler Mevkii 317 ada ve 117 ada üzerinde 10/C maddesi uygulanması talebinin görüşülmesi, Belediye Denetim Komisyonunda 2017 yılında görev alacak olan Kamu Personelinin gündeliklerinin belirlenmesi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün Yeni Mahalle Kayalık Sokak 104 ada 12 parsel numaralı taşınmazda imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Erdal Kılınç'ın Karşıyaka Mahallesi Güneşli Sokak 313 ada 67 parsel numaralı taşınmazda imar planı değişiklik talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

(FE-OA-Y)



06.01.2017 12:06:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER