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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Rektör Şahin, "Toplumu yeniden inşa etmeliyiz"

06 Ocak 2017 Cuma, 12:04
Rektör Şahin, "Toplumu yeniden inşa etmeliyiz"
Rektör Şahin, "Toplumu yeniden inşa etmeliyiz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Toplantısı'nı Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleştirdi.
Kampüs Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, enstitünün eğitim programları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Demirci, "Geçen haftalarda YÖK Kalite İnceleme Kurulu, enstitümüzü de inceledi. İstatistiklerimizi incelediler. 7 bin 500'ün üzerinde öğrencimiz var. 32 anabilim dalının programı var. Küçük bir üniversite düzeyinde olan bir enstitüye sahibiz. Bugün de gündemimizdeki önemli konuları ele alacağız ve çözümler getireceğiz" diye konuştu.
Toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Şahin, "Sosyal bilimler toplumun inşa edildiği alanlardır. Toplumu toplum yapan da aradaki ortaklıklardır. Biz bu ortak noktaları ve ortaklıkları güçlendirmemiz ve çoğaltmamız gereken dönemde yaşıyoruz. Geçmişin kamplaşmalarını, gruplaşmalarını günümüze taşımamamız gerekiyor. Önümüze, geleceğimize ve üniversitemize bakmalıyız. Bu toplumu yeniden inşa etmeliyiz. Bunun için de uzun vadede planlar yaparak hareket etmeliyiz. Bireysel ve grupçu yaklaşımları bir kenara bırakarak ileriye dönük adımlar atabilmenin kültürünü ve alt yapısını geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

"Talip olan ilk üniversiteyiz"
Toplantıda YÖK'ün kalite denetlemesi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Şahin, "YÖK'ün kalite denetlemesine ilk talip olan üniversiteyiz. İlk bizi denetlediler. Gelen heyet Selçuk Üniversitesi'nin kalite ve birikim olarak olduğundan daha azının gözüktüğünü söylediler. Türkiye üniversiteleri arasında Selçuk Üniversitesi 2015'in sonunda 15. sıradaydı. 2017'e girerken 12. sıradayız. Dünya'da 981. sıradaydık, bu yıl 902. Sıradayız. Bu bizim başarımız değil sizlerin başarısıdır. Üniversitemizin geleneğinin başarısıdır. Tüm dünyada 79 basamak birden yükselebiliyorsak köklü geleneğimizin oluştuğunu gösterir. Bu başarıyı daha yükseklere taşımalıyız" şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Şahin'in konuşmasının ardından öğretim üyelerinin talepleri ve enstitünün gelişimi hakkında bazı konular tartışıldı. Toplantı sonunda Enstitü Müdürü Prof. Dr. Demirci, Rektör Prof. Dr. Şahin'e hediye takdiminde bulundu.
(AH-Y)

06.01.2017 12:08:47 TSI
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