YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'da 'bir yetime aile olmak' konulu panel

Kütahya'da 'bir yetime aile olmak' konulu panel



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kütahya Müftülüğü Aile İrşat Bürosu tarafından 'bir yetime aile olmak' konulu panel düzenlendi.

Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde Müftülük İl Vaizi Tuğba Aanatoprak 'İslam'da yetimlerin himayesi', Sosyal Çalışma Görevlisi Müge Yılmaz Ülküden ve Çocuk Gelişimcisi Münire Kaplan 'koruyucu Aile' konularında bilgilendirme yaptılar.

Tuğba Anatoprak, "Aile, toplumun temel taşıdır. İyi yetişmiş bireyler iyi kurulmuş ailelerden yetişir. Aile bireyleri arasında dayanışma, işbirliği ve fedakarlık da toplumun diğer alanlarına yansır. Bu yüzden ailemizin değerini bilmek, bu topluluğun çıkarlarını korumak ve gelecekte yararlı insanlar olabilmek için aile kavramı üzerine daha fazla düşünmeli ve aile bireylerimizi daha yakından tanımalıyız" dedi.

2 çocuğun koruyucu aileliğini üstlenen Civli Camii İmam Hatibi Selim Kuru, çocuklarla aralarında gelişen bağdan ve eşi ile birlikte bu çocuklara olan sevgilerinden bahsetti.

Panel soru ve cevaplarla son buldu.(EFE)



06.01.2017 12:08:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER