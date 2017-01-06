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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da 'bir yetime aile olmak' konulu panel

06 Ocak 2017 Cuma, 12:05
Kütahya'da 'bir yetime aile olmak' konulu panel
Kütahya'da 'bir yetime aile olmak' konulu panel

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kütahya Müftülüğü Aile İrşat Bürosu tarafından 'bir yetime aile olmak' konulu panel düzenlendi.
Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde Müftülük İl Vaizi Tuğba Aanatoprak 'İslam'da yetimlerin himayesi', Sosyal Çalışma Görevlisi Müge Yılmaz Ülküden ve Çocuk Gelişimcisi Münire Kaplan 'koruyucu Aile' konularında bilgilendirme yaptılar.
Tuğba Anatoprak, "Aile, toplumun temel taşıdır. İyi yetişmiş bireyler iyi kurulmuş ailelerden yetişir. Aile bireyleri arasında dayanışma, işbirliği ve fedakarlık da toplumun diğer alanlarına yansır. Bu yüzden ailemizin değerini bilmek, bu topluluğun çıkarlarını korumak ve gelecekte yararlı insanlar olabilmek için aile kavramı üzerine daha fazla düşünmeli ve aile bireylerimizi daha yakından tanımalıyız" dedi.
2 çocuğun koruyucu aileliğini üstlenen Civli Camii İmam Hatibi Selim Kuru, çocuklarla aralarında gelişen bağdan ve eşi ile birlikte bu çocuklara olan sevgilerinden bahsetti.
Panel soru ve cevaplarla son buldu.(EFE)

06.01.2017 12:08:49 TSI
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