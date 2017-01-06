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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Optimum kırmızı beyaza büründü

06 Ocak 2017 Cuma, 12:06
Optimum kırmızı beyaza büründü
Optimum kırmızı beyaza büründü

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Optimum Alışveriş Merkezi (AVM), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla ziyaretçilerine Türk bayrağı hediye etti.
5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Optimum AVM, bu özel günde ziyaretçilerine sürpriz yaptı. Alışveriş merkezi, ziyaretçilerini Türk bayrağı ile karşıladı. Giriş kapılarında bekleyen görevliler, AVM'ye gelen küçük büyük herkese bayrak dağıttı.
Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla mağaza mağaza dolaşan yüzlerce ziyaretçi, bir süre sonra koridorlarında görsel şölen oluşturdu.
Ziyaretçiler, Adana için önemli bir günde, böylesine anlamlı bir hediye almaktan mutluluk duyduklarını dile getirirken, AVM yönetimine teşekkür etti.
(ELF-Y)

06.01.2017 12:09:53 TSI
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