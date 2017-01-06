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Sanat galerisinin fiyat tarifesi belirlendi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı 2'inci birleşim 1'inci oturumunda sanat galerisinin fiyat tarifesi belirlendi

Başkan Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilgili komisyonlara sevk edilen 15 gündem maddesi görüşüldü. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan sanat galerisinin 2017 yılı için günlük fiyatı kokteylli toplantılarda 750 TL, kokteylsiz toplantılarda ise 500 TL olarak belirlendi.

Görüşülen 15 maddeden 3 madde oy çokluğu ile 11 madde ise oy birliği ile kabul edildi. İmar Komisyonu'na sevk edilen bir maddenin ise reddi oy birliği ile kabul edildi.

Şubat ayında yapılacak olan meclis toplantısının 1 Şubat 2017 saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.

(İHA-MET-Y)



06.01.2017 12:10:40 TSI

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