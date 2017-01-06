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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Erdemli'de sahil kesiminde okuyan öğrencilere kar sürprizi

06 Ocak 2017 Cuma, 12:07
Erdemli'de sahil kesiminde okuyan öğrencilere kar sürprizi
Erdemli'de sahil kesiminde okuyan öğrencilere kar sürprizi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdeml İlçe Belediyesi, sahil kesiminde yer alan mahallelerdeki okullara kar getirmeye devam ediyor. Okul bahçesinde karla karşılaşan çocuklar sevinirken, doyasıya karın keyfini çıkarttı.
Geçtiğimiz hafta Erdemli'de bir okulun bahçesine kar getirerek çocukları mutlu eden Erdemli Belediyesi, bu hizmeti diğer okullara da taşıma kararı aldı. Okul bahçesinde doyasıya kartopu oynayan çocukların mutluluğu tüm ülkede neşeyle izlendikten sonra Erdemli Belediyesi diğer okullarda da çocukları karla buluşturmaya başladı. Çocukları mutlu görmenin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Çocukları sevindirmek dünyanın en güzel hizmeti" dedi.
Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yol açma çalışmalarını takip eden Tollu, şehre dönüşünde kamyonlarla kar getirdi. Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulu ile Tömük Yeşilyurt ilk ve ortaöğretim okuluna dökülen karlar, öğrenciler tarafından kardan adam yapılarak ve kartopu oynanarak tüketildi. Çocukların sevincine ve mutluluğuna bizzat şahit olan Tollu, çocukların mutluluğu için, insanların yüzünü güldürmek için sosyal anlamda da çağın ötesinde belediyecilik yaptıklarını vurguladı. Devlet kavramının eş anlamının mutluluk olduğunun altını çizen Tollu, "Devlet olmanın gereğini yapıyoruz. İnsanları nasıl mutlu ederiz; bu sorunun cevabını arıyoruz sürekli. Yani hizmet etmek için böyle bir soruya cevaplar bulmanız yeterli olacaktır. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz" diye konuştu.
Bu sene kar yağışının beklenenin çok üstünde olduğuna dikkat çeken Tollu, "Belediye olarak bu durumu değerlendirip karı çocuklarımızın ayağına getirdik. Onların bu mutlu hallerine şahit olmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Zaten yapılan tüm hizmetler onların geleceği ve mutlu bir yaşam sürmeleri için. Allah onları hep böyle mutlu kılsın" ifadelerini kullandı.
(KRY-Y)

06.01.2017 12:11:00 TSI
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