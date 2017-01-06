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Mezitli Belediyesi 'aktif yaşlanma evi' hayata geçti



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MERSİN (İHA) - Mezitli'de yaşlıların yaşamlarını daha kaliteli ve üretken sürdürebilmeleri amacıyla Mezitli Belediyesi tarafından Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi işbirliği ile yaptırılan 'aktif yaşlanma evi' hayata geçti. Aktif Yaşlanma Merkezi'nde yaşlılar çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra yürüyüş ve spor aktiviteleri yapma imkanı bulacaklar.

Mezitli Belediyesi, Mezitli'de yaşayanların yaşlılık döneminde kaliteli ve üretken olmalarını sağlamak amacıyla Aktif Yaşlanma Merkezi'ni hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi işbirliği ile hayata geçirilen aktif yaşlanma evinde yaşlıları psikolojik ve sosyal açıdan rahatlatacak el sanatları, etkinliklerin yanı sıra yürüyüş ve spor aktiviteleri de yapılabilecek. Merkez Mahallesi'nde açılan Mezitli aktif yaşlanma evinde Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticiler nezaretinde kurslar verilecek.

İnsanların zamanlarını daha değerli işlerde harcaması adına bu evi hayata geçirdiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Emeklilerin en yoğun yaşadığı ilçe olan Mezitli'de, Alzheimer Derneği'nin de görüşünü alarak aktif yaşlanma evini yaptık. Şu an bina tamamen bitti, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra hizmete sunacağız. Burada uzmanlar eşliğinde yaşlılarımıza yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirecekler. Aktif yaşlanma evimiz faaliyete geçtikten sonra spor, sağlıklı yemek yapımı, ahşap boyama, takı tasarım, dekoratif el sanatları, obje yapımı, bahçe çalışmaları, koro, folklor, dans, sinema etkinliği, bilgilendirme toplantıları yapılacak" diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde yaşlıların yaşamlarını daha mutlu ve üretken sürdürebilmesi için çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak yaşlılarımızın ilerleyen yaşlarda da üretkenliklerinin devam etmesi adına çalışmalar yürütmekteyiz. Daha önce oluşturduğumuz aktif yaşlanma birimimiz sanat evi bünyemizde 50 kişilik koro oluşturmuş, Bursa da 'Yaşlı Dostlar Kentler Sempozyumu'na katılmalarını sağladık. Yine yaşlılarımız hobi bahçelerimizde sebze yetiştirerek toprakla uğraşma şansı yakalamışlardır" dedi.

(KRY-Y)



06.01.2017 12:12:36 TSI

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