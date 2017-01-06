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Düzce Belediye Meclis Toplantıları Tamamlandı



(Fotoğraflı)



TUNCAY TÜRKGÜLÜ

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi Ocak ayı toplantılarını tamamladı. Birinci toplantının ardından Meclisin ikinci birleşimi Meclis Başkan vekili Salih Keskinli başkanlığında yapıldı.

Meclisin ikinci birleşiminde imar planı düzenlemeleri ile imar planı tadilat talepleri konuları ağırlıklı olarak yer aldı. Meclisin birinci birleşiminde gündeme alınan 39 imar planı düzenleme ve imar planı tadilat talepleri karara bağlandı. Meclis daha sonra da belediyenin otobüs alımı, çelik köprü yapım işi, asfalt bitüm alımı, itfaiye binası yapım işi, pazaryeri ve aile yaşam merkezi yapım işi için talep ettiği kredi kullanılmasını onayladı. Meclis öncesinde de Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney, Hecinler mevkiindeki Katı Atık Düzenli Depolama alanı için Meclis üyelerine bilgi verdi.

(TT-AY-Y)



06.01.2017 12:13:17 TSI

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