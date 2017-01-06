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Akçakoca EMİTT Fuarına hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyehat Fuarı EMITT'e hazırlanıyor.

Akçakoca Belediyesi 64 metre kare stant kiralayarak ilk kez tek başına EMİTT fuarında temsil edilecek. Akçakoca Belediyesi encümen Salonunda Başkan Yardımcı Ali Direk Başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Turizm Derneği Başkanı Ömer Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Belediye Kültür Müdürü Füsun Şentürk tarafından EMİTT fuarında tasarısı tamamlanan fuar alnı ile ilgili bilgiler verdi. Şentrürk, katılımcıların fikirlerini dinleyerek çalışmalara hız verildiğini söyledi.

(TT-AY)



06.01.2017 12:16:38 TSI

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