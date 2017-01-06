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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit'te bir yılda 2 bin 974 çift evlendi

06 Ocak 2017 Cuma, 12:14
İzmit'te bir yılda 2 bin 974 çift evlendi
İzmit'te bir yılda 2 bin 974 çift evlendi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit'te 2016 yılı içinde 2974 çiftin evlendiği açıklandı.
İzmit Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl içinde en fazla evlilik Mayıs ayında oldu. Mayıs ayında 419 çift hayatlarını birleştirirken yıl içinde en düşük evlilik ise 182 çift ile Haziran ayında gerçekleşti. İzmit'teki evlendirme işlemleri 2 nikah memuru ve 2 büro personeli ile gerçekleştiriliyor.
Kocaeli'ndeki 12 belediye arasında en yüksek nikah işleminin İzmit Belediyesi'nde olduğu bilgisini veren yetkililer, "İzmit'teki nikahlar Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya Kültür Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Erol Olçok Kültür Merkezi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi, Ayazma Kültür Merkeziyle tüm özel düğün salonlarında kıyılıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde belediyemize 3 bin 306 evlilik müracaatı oldu. Bunlardan 2 bin 974'ünün nikahı kıyılırken, 266 çifte de başka il ya da ilçelerde nikah işlemi için izin belgesi düzenlenirken, evlenmek için başvuran 66 çifte de 2017 yılı için gün verildi. 2016 yılında 72 yabancı uyruklu çiftin nikah işlemini de gerçekleştirdik" dediler.
İzmit'te 2015 yılında ise 2 bin 966 nikah işlemi gerçekleştirildiği kaydedildi.
(GY-Y)

06.01.2017 12:18:18 TSI
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