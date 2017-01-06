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Zabıta Müdürlüğü'nden çiğ köfte ve yufka üretim yerlerine denetim



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentte faaliyet gösteren çiğköfte ve yufka üretim yerleri denetimi yapıldı.

Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Erdem Tetik ve birim memurlarının katıldığı denetimlerde ekipler, işyerlerinde başta temizlik olmak üzere birçok kalemde incelemeler yaptı. Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrolleri ile çalışanlarının sigorta kayıtlarını da incelerken aynı zamanda kullanılan ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına gerekli eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

''Vatandaşlarımızın özellikle de gıda ile ilgili hizmetlerin en sağlıklı ve kalitelisini almaları için sıkı denetimler gerçekleştiriyoruz''

Zabıta Müdürü Erdem Tetik, gerçekleştirdikleri denetimler hakkında yaptığı açıklamada; çiğköfte üretim ve sunum yapılan yerlerin son dönemlerde yoğun şekilde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

''Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, 2017 yılında da vatandaşlarımızın özellikle de gıda ile ilgili hizmetlerin en sağlıklı ve en kalitelisini almaları için sıkı denetimler gerçekleştiriyoruz. Birçok alanda belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımız kapsamında bugün, çiğ köfte ile yufka üretimi yapılan yerleri denetledik. Birçok kalemde gerçekleştirdiğimiz kontrollerde amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir şekilde üretilen ürünleri almalarını sağlamaktır. Denetimlerimizde esnaf ve iş yeri çalışanlarına gerekli uyarı ve talimatları verdik. Çünkü özellikle de gıda sektörünün halkımızın sağlığı açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konulardaki olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları aramalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(CKT-MET-Y)



06.01.2017 12:19:15 TSI

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