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Türel'e Alanya ziyareti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, Yönetim Kurulu Üyeleri Hızır Bozdoğan, Mustafa Kahya, Servet Şakiroğlu, Ali Orkan, Serdar Gür ve Dernek Müdürü Ali Kaptan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Ziyarette, alt ve üst yapı yatırım ve çalışmaları, bakım ve onarım planlamaları, geleceğe yönelik projeler ve güvenlik konuları görüşüldü.

(SÇ-SÇ-Y)



06.01.2017 12:21:16 TSI

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