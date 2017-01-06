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Çocuklara en iyi karne hediyesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Teknolojinin esiri değil hakimi olmayı, ezberciliği değil yaparak öğrenmeyi ve rekabet yerine paylaşmayla takım ruhunu geliştirmeyi amaçlayan 'Maker Çocuk' hareketi giderek daha fazla ilgi görüyor.

Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (ULUTEK) geçen yıl kış ve yaz döneminde gerçekleştirdiği Maker Çocuk programları, gösterilen ilgi üzerine okulların yarıyıl tatilinde de gerçekleşecek. 'Çocuklara en iyi karne hediyesi, ULUTEK Sömestr Maker Atölyesi' sloganıyla 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek iki haftalık programlardan, 6-9 ile 10-16 yaş grubu öğrenciler yararlanabilecek.

ULUTEK Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, çocukların günümüzde vaktinin çoğunu tablet, telefon veya bilgisayar başında oyun oynayarak geçirdiklerini, bilim ve teknolojiye meraklı olanların ise projelerini uygulama yönünde yeterli imkan bulamadıklarına söyledi.

ULUTEK Maker Çocuk'ta öğrenciler robotik, elektronik, lego robot, yazılım, 3D tasarım, arduino gibi teknoloji atölyelerine katıldıktan sonra kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda kendilerine özgü projelerini gerçekleştirme imkânı bulabiliyor.

(AÇ)



06.01.2017 12:21:25 TSI

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