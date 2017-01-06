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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Kdz. Ereğli'de Bilim şenliği hazırlıkları başladı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:18
Kdz. Ereğli'de Bilim şenliği hazırlıkları başladı
Kdz. Ereğli'de Bilim şenliği hazırlıkları başladı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği için hazırlıklar başladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ödüllü projelerinden biri olan TÜBİTAK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği ve bu yıl 3.sü gerçekleşecek Kdz. Ereğli Bilim Şenliği'nin proje toplantısı Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş'in başkanlığında yapılan toplantıya Proje Koordinatörü Ersin Kaya, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, BEÜ Meslek Yüksek Okulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, BEÜ Eğitim Fakültesi, Kandilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsilcileri katıldı.
Mayıs ayının 3. haftası "Çevre ve Enerji Verimliliği" temasıyla gerçekleşecek olan " Kdz. Ereğli Bilim Şenliği" projesi ile öğrencilerin bu tema başlığı altında özgüvenle çalışarak bilime olan ilgilerinin artması hedefleniyor.
Proje kapsamında geri dönüşüm, yenilenebilir enerji üretimi ve çevre bilincine uygun çalışmalarla ana temaya uygun projeler üretilecek.
(VK-OA-Y)

06.01.2017 12:22:06 TSI
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