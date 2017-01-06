06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AGC Başkanı Şener İzmir'deki terör saldırısını kınadı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:18
AGC Başkanı Şener İzmir'deki terör saldırısını kınadı
AGC Başkanı Şener İzmir'deki terör saldırısını kınadı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, dün İzmir'de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.
AGC Başkanı Şener, yaptığı açıklamada; "Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında meydana gelen terör saldırısında şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'e ve Adliye çalışanı şehit Musa Can'a Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, emniyet teşkilatımıza, adliye mensuplarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İzmir'deki saldırı yüreğimizi bir kez daha dağlamış, terörün vicdansız yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde bu tür saldırılarla yaratılmaya çalışılan kendilerince her ne ise, bu oyun tutmayacak, milletimiz daha güçlü bağlarla birbirine kenetlenecektir.
Türk milletine yapamayacağınız tek şey yüzyıllardır bizi birbirimize sımsıkı kenetleyen bu güçlü bağları yıkamamak olacaktır. Etle tırnak gibi birbirine bağlanmış bu millet, dünya var oldukça bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Bu millet şehitlerini ve onların emaneti ailelerini başının tacı yapacak, hain damgası ise dünya döndükçe sizlerin alnında bir damga olarak kalacaktır. Biz her geçen gün daha da acıtan yaralarımızı milletçe hep beraber sarmasını da biliriz, siz ne yaparsanız yapın kardeşçe yaşamasını da biliriz. Boşuna heveslenmeyin. Türk milletinin kahramanları bitmez, bitiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
(MB-Y)

06.01.2017 12:22:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da sosyal medya operasyonu: 10 gözaltı
YEREL

AYDIN'DA SOSYAL MEDYA OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Didim'de sağanak ve lodos
YEREL

DİDİM'DE SAĞANAK VE LODOS
Prim ve diğer alacak ödemelerinde için süre uzatıldı
YEREL

PRİM VE DİĞER ALACAK ÖDEMELERİNDE İÇİN SÜRE UZATILDI
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI

Aydın'da &quot;15 Temmuz Milli İrade Destanı&quot; duvarlara işlendi
YEREL

AYDIN'DA "15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DESTANI" DUVARLARA İŞLENDİ
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
'Bebek Dostu' aile hekimliği birimlerine plaketleri dağıtıldı
YEREL

'BEBEK DOSTU' AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE PLAKETLERİ DAĞITILDI
Söke'de işyeri yangını korkuttu
YEREL

SÖKE'DE İŞYERİ YANGINI KORKUTTU
Topladığı Ayakkabılarla Birlikte Gözaltına Alındı
YEREL

TOPLADIĞI AYAKKABILARLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Aydın'da öğrenciler Halep'e duyarsız kalmadı
YEREL

AYDIN'DA ÖĞRENCİLER HALEP'E DUYARSIZ KALMADI
Başkan Erol, Kaymakam Arabacı'yı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN EROL, KAYMAKAM ARABACI'YI ZİYARET ETTİ
İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER

ADÜ Kuşadası Müzik ve Bale Ortaokulu eğitime başladı
YEREL

ADÜ KUŞADASI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU EĞİTİME BAŞLADI
Kuşadası'nda parklar yenileniyor
YEREL

KUŞADASI'NDA PARKLAR YENİLENİYOR
Şehit olabileceğini anı defterine yazmış
YEREL

ŞEHİT OLABİLECEĞİNİ ANI DEFTERİNE YAZMIŞ
Vali Koçak akıllı köyü ziyaret etti
YEREL

VALİ KOÇAK AKILLI KÖYÜ ZİYARET ETTİ
Söke polisi asayiş uygulamalarını arttırdı
YEREL

SÖKE POLİSİ ASAYİŞ UYGULAMALARINI ARTTIRDI
Aydın'da FETÖ'den gözaltına alınan hakim mahkemeye sevk edildi
YEREL

AYDIN'DA FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN HAKİM MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Söke'de şoförlerin yeterlilik belgesi eğitimi ve sınavları devam ediyor
YEREL

SÖKE'DE ŞOFÖRLERİN YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİMİ VE SINAVLARI DEVAM EDİYOR
Kadınların Trafikle İmtihanı
YEREL

KADINLARIN TRAFİKLE İMTİHANI
Aydın'da &quot;Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü&quot; düzenlenecek
YEREL

AYDIN'DA "SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENECEK
Aydın'da 'Yan Bakma' kavgası
YEREL

AYDIN'DA 'YAN BAKMA' KAVGASI
Söke MHP çalışmalarını değerlendirdi
YEREL

SÖKE MHP ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ
İncirliova Belediyesi'nden eğitime katkı spora destek
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME KATKI SPORA DESTEK