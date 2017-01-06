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AGC Başkanı Şener İzmir'deki terör saldırısını kınadı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, dün İzmir'de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

AGC Başkanı Şener, yaptığı açıklamada; "Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında meydana gelen terör saldırısında şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'e ve Adliye çalışanı şehit Musa Can'a Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, emniyet teşkilatımıza, adliye mensuplarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İzmir'deki saldırı yüreğimizi bir kez daha dağlamış, terörün vicdansız yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde bu tür saldırılarla yaratılmaya çalışılan kendilerince her ne ise, bu oyun tutmayacak, milletimiz daha güçlü bağlarla birbirine kenetlenecektir.

Türk milletine yapamayacağınız tek şey yüzyıllardır bizi birbirimize sımsıkı kenetleyen bu güçlü bağları yıkamamak olacaktır. Etle tırnak gibi birbirine bağlanmış bu millet, dünya var oldukça bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Bu millet şehitlerini ve onların emaneti ailelerini başının tacı yapacak, hain damgası ise dünya döndükçe sizlerin alnında bir damga olarak kalacaktır. Biz her geçen gün daha da acıtan yaralarımızı milletçe hep beraber sarmasını da biliriz, siz ne yaparsanız yapın kardeşçe yaşamasını da biliriz. Boşuna heveslenmeyin. Türk milletinin kahramanları bitmez, bitiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



06.01.2017 12:22:56 TSI

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