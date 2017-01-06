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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Başkan Ataç Alpu'ya konuk oldu

06 Ocak 2017 Cuma, 12:19
Başkan Ataç Alpu'ya konuk oldu
Başkan Ataç Alpu'ya konuk oldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Alpu'da ev ve kahvehane ziyareti gerçekleştirdi.
Başkan Ataç, fırsat buldukça ilçelerde vatandaşlar ile bir araya geldiğini belirterek "Alpu'da dostlarımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizlere kapılarını açtılar, ekmeklerini bölüştüler. Kurulan bu dostluklar çok önemli. Bizi ağırlayan ve misafirperverlik gösteren Alpulu dostlara teşekkür ediyorum" dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı daha sonra kahvehane ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.
(İHA-MET-Y)

06.01.2017 12:20:51 TSI
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