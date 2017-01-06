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Samsat Belediye Başkanı Fırat hizmetlerini anlattı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:23
Samsat Belediye Başkanı Fırat hizmetlerini anlattı
Samsat Belediye Başkanı Fırat hizmetlerini anlattı

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılında planladığı hizmetlerini anlattı.
Samsat ilçesinde yapılan en büyük hizmetin içme suyu paket arıtma tesisi olduğunu, bunu başarmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Fırat, alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.
Yol düzenleme, meydan ve park düzenleme, trotuar ve bordur çalışmaları, yaya geçitleri yapımı, kaldırımlar, araç parkının güçlendirilmesi, kütüphane hizmeti ve rutin belediyecilik hizmetlerinin kesintisiz yürütüldüğünü belirten Fırat, 2017 yılında da ilçemize bir gençlik kültür merkezi kazandırılması başta olmak üzere birçok alanda çalışmaları arttırılarak sürdüreceklerini ifade etti.
Fırat, "Belediyemizin itfaiye birimi 110 Alo İtfaiye Hattı kurularak yeni itfaiye aracı kazandırdık. İlçe merkezde bulunan Baraj Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Baraj Mahallesi İstiklal Caddesi, Baraj Mahallesi 9 Nolu Sokak, Baraj Mahallesi 11 Nolu Sokak olmak üzere toplam 14 bin 400 metrekare kilitli parke taşı, bin 700 metre yağmur oluğu döşedik. Baraj Mahallesi Yunus Emre Caddesine bin 500 metrekare kilitli parke taşı, 210 metre yaya kaldırımı, 140 metre yağmur oluğu ve 200 metre beton bordur taşı döşedik.
Baraj Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bin 712 metre karayolu bordürü, bin 700 metre asfalt yol, yaya kaldırımı, refüj yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 adet çöp kamyonu hibe alındı. Besni Belediyesinden park, bahçe ve ağaç sulama işi için sulama aracı hibe alındı. Samsatlı İşadamlarımızdan Halil Fırat'tan 200 kişilik gıda yardımı alarak fakir vatandaşlarımıza dağıttık. İlçemize çok modern ve zengin bir kütüphane kazandırdık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen Eko Turizm Merkezi isimli proje kapsamında, Samsat ilçesinde vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettikleri Küçük Hasan Türbesini de içine alan bölgede çevre düzenlemesi yapıldı.
Samsat Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklardaki artışını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladık. Feribot ulaşımı yapılabilmesi için bir iskele yaptırılmıştır. Baraj kıyısında ailelerin istifade edebilmesi için bir mesire alanı oluşturulmuş, yakın zamanda hizmete sunulacaktır. Adıyaman tanıtım günleri kapsamında ilçemizin tanıtımı için stantlar açtık. TOKİ tarafından ilçemize konut yaptırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. 2017 yılında ağaçlandırma ve çevre düzenleme işleri, yol çalışmaları, araç parkını zenginleştirme, sosyal ve kültürel çalışmalarımız devam edecek ve inanıyoruz ki, daha iyi hizmetler sunacağız. Girişimlerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir adet yol süpürme aracı hibe alınacak" diye konuştu.
AK Partinin hizmet politikası çerçevesinde çalıştıklarını kaydeden Fırat, "Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Halka hizmeti hakka ibadet olarak görüyoruz. Samsat halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğuna inanıyoruz. Bunun içinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki zamanlarda da halkımızın huzur ve refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize inanan halkımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen bütün herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(CK-BRN-Y)

06.01.2017 12:27:09 TSI
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