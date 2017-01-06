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Halep için çorap kampanyası



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - "Bir Ayak da Sen Isıt" sloganıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından başlatılan ve 3 bin çorabın toplandığı kampanya 20 Ocak'a kadar sürecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için çorap kampanyası başlatıldı. "Bir Ayak da Sen Isıt" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kernek Külliyesindeki eğitim ve sanat atölyelerine devam eden öğrenci ile kursiyerler büyük ilgi gösteriyor.

"3 bine yakın çorap temin edildi"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Halep'in durumunun göz önünde olduğuna işaret ederek, "Kernek Külliyesindeki kursiyerlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, Cami cemaati, Bir Ayak da Sen Isıt sloganıyla çorap kampanyası başlattılar. Şu anda 3 bine yakın çorap temin edildi. 20 Ocak'a kadar devam edecek kampanyayla inşallah daha çok katkı yapılır. Herkes kendi bölgesinde bu anlamdaki çalışmalara destek verirse inşallah Halepli, Suriyeli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını da belli ölçüde gidermiş oluruz" diye konuştu.

Daha önce Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesinde Halep için atkı, bere, şal üretimine başlandığını anımsatan Gençay, "Kernek Külliyemizde de inşaallah çorap kampanyasıyla destek oluyoruz. Rabbim, yapılan yardımların hem yerine ulaştırılmasına yardımcı olsun hem de hayır yapanların hayırlarını kabul etsin diyor, herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(MT-BRN-Y)



06.01.2017 12:29:52 TSI

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