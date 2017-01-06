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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Suriyeli Ali sevincini Vali Karaloğlu ile paylaştı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:26
Suriyeli Ali sevincini Vali Karaloğlu ile paylaştı
Suriyeli Ali sevincini Vali Karaloğlu ile paylaştı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Ülkesindeki iç savaşta kaybettiği sağ bacağının yerine protez takılan Suriyeli Ali İsdfarec, Sivil Toplum Düşünce Platformu üyeleriyle Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek sevincini paylaştı.
Vali Münir Karaloğlu, ziyarette Suriyeli Ali'ye geçmiş olsun diyerek Ali ve ailesine yardımlarda bulunan Sivil Toplum Düşünce Platformu üyelerine teşekkür etti. Ali ile bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, Ali'nin yarım kalan eğitimine bir an önce başlamasını istedi.
Sivil Toplum Düşünce Platformu başkanı Hidayet Gültekin de Zeytinköy'de ikamet eden Suriyeli Ali'nin hikayesini anlatarak, Ali'ye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yardımıyla protez bacak takıldığını anlattı.
(SÇ-SÇ-Y)

06.01.2017 12:30:37 TSI
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