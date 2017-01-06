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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor

06 Ocak 2017 Cuma, 12:32
Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor
Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, çölyak hastaları için her 3 ayda bir gerçekleştirdiği glutensiz un ve glutensiz makarna dağıtımı ile 278 çölyak hastasının daha yüzünü güldürdü.
Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, tespit edilen 278 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankasına gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldı.
Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Hacı Demir, "İki tane çocuğum çölyak hastası olduğundan dolayı glutensiz una ihtiyacımız vardı. Glutensiz unun pahalı olmasından dolayı alma gücümüz yoktur. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz her 3 ayda bir 9 kilo glütensiz un ve iki paket glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Bugün gıda bankasına gelerek, paketimizi aldık. İki çocuğumda diğer unu yiyemediklerinden dolayı buradan aldığımız glütensiz un ile kendilerine börek, pasta, ekmek yapıyoruz. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan razı olsun. Bundan sonra da her 3 ayda bir gelip paketimizi alacağız" dedi.
Belediyemizin yapmış olduğu yardımlar bizleri mutlu ediyor
Çocukları için glutensiz un almaya gelen aileler ise, "Belediyemiz tarafından her 3 ayda bir aldığımız glütensiz unu çocuklarımıza ekmek yapıp yediriyoruz. Glutensiz un hem pahalı hem ise bulmakta da zorluk yaşıyoruz. Bu konuda Belediyemizin 3 ayda bir yapmış olduğu yardımlar bizleri mutlu ediyor. Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz ve bu yardımların devam etmesini istiyoruz" diye konuştular.
(OE-BRN-Y)

06.01.2017 12:35:52 TSI
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