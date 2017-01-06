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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Su sayaçlarına dikkat

06 Ocak 2017 Cuma, 12:01
Su sayaçlarına dikkat
Su sayaçlarına dikkat

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi sıcaklıklardaki aşırı düşüş sebebiyle su sayaçları ve tesisatların donma riskine karşı vatandaşları, gerekli tedbirleri alma konusunda uyardı.
Kırklareli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, havaların soğuması ile birlikte yaşanabilecek sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının ani düşmesi dolayısıyla abonelerin sayaçları ve tesisatları ile tatlı su çeşmelerinin iyi korunması gerektiği belirtilen açıklamada, abonelerin, donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesi gerektiği, musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet vereceği ifade edildi. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak gerektiği belirtilirken, tatlı su çeşmelerinin de kullanıldıktan sonra bir miktar açık bırakılması, kesintisiz hizmetin aksamaması için önemli olduğu ifade edildi. Sayaç donmaları karşısında abonelerin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte Alo 185 hattından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmeleri de istendi.

Sayaçlar nasıl korunur
Açıklamada, abonelerin sayaçlarını korumak için dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:
"Abone sahiplerinin mağdur duruma düşmemeleri için çok soğuk havalarda sayaçların bulunduğu yerleri ısıya yalıtımlı malzemelerle muhafaza etmeleri gereklidir. Çok şiddetli soğuklarda musluklar çok az bir şekilde açık bırakılmalıdır. Abonelerce tedbir alınmaması halinde, soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta gövdesi patlayan sayacın tamir imkanı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir."
(YG-MEF-Y)

06.01.2017 12:01:02 TSI
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