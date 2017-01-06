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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bozbey: "hedefi olanlar bir yere varabilir"

06 Ocak 2017 Cuma, 12:43
Bozbey: "hedefi olanlar bir yere varabilir"
Bozbey: "hedefi olanlar bir yere varabilir"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Gençlere kendilerine hedef koyma ve hayal kurma tavsiyesinde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hayal kurmaktan çekinmeyin. Hedeflerinizi de hayal kurarak koyacaksınız. Çünkü hedefi olan insanlar bir yere varabilir" şeklinde konuştu.
Tan Fen ve Anadolu Lisesi İzmir Yolu Şubesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'ne katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iş hayatındaki deneyim ve tecrübelerini aktardı. Eğitim yıllarından kent yöneticiliğine kadar uzanan yaşamının dönüm noktalarını öğrencilerle paylaşan Başkan Bozbey, tavsiyelerde de bulundu.
Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye'de örnek olan insan odaklı proje ve çalışmalarını da anlatan Bozbey, "Hayatımın her döneminde kendime hedef koydum ve hayal kurdum. Bu hedef ve hayallere ulaşırken çeşitli zorluklarla karşılaştım ama bunların üstesinden gelmeyi başardım. Nilüfer Belediyesi'nde göreve geldiğimizde 'Kentin de bir hedefi olmalı' dedik. Önce insan ilkesiyle üç ana hedef belirledik. Bunlar, Nilüfer'i eğitim-bilim, kültür-sanat ve spor kenti yapabilmek. Daha sonra bu hedeflerimizin altında demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, vicdan ve eşitlik olmak üzere 6 odak nokta belirledik. Çalışmalarımızı hedeflerimiz doğrultusunda, önce insan ilkesi ve odak noktalarımız üzerinden yürütüyoruz" dedi.
Gençlere kendilerine hedef koyma ve hayal kurma tavsiyesinde bulunan Bozbey, "Hayal kurmaktan çekinmeyin. Hedeflerinizi de hayal kurarak koyacaksınız. Çünkü hedefi olan insanlar bir yere varabilir" şeklinde konuştu.
Tan Eğitim Kurumları kurucularından Öztürk Aydın, Başkan Mustafa Bozbey'e çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.
(AÇ)

06.01.2017 12:46:03 TSI
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