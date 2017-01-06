06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:

06 Ocak 2017 Cuma, 12:46
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
- "Gaziantep Üniversitesinin büyümesi, Gaziantep'i büyütür''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da Gaziantep Üniversitesi'nin her konuda yanında olacaklarını belirten Konukoğlu, "Gaziantep Üniversitesinin büyümesi, Gaziantep'i büyütür" dedi.
Ziyaret sırasında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu, bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kapatılan vakıf üniversitesi öğrencileriyle birlikte GAÜN'ün öğrenci sayısının 52 bine ulaştığını söyledi.
Gaziantep Üniversitesi'nin, Gaziantep'in Üniversitesi olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Kentiyle kucaklaşan, sanayicisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, her kesimle buluşan bir üniversite olma ilkesinden asla taviz vermeden, kaliteli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kentine, bölgesine, ülkesine yararlı, iyi birer insan olma vasfını taşıyan, kaliteli mühendisler, doktorlar, öğretmenler yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Gür, 107 ülkeden yaklaşık 3 bin 700 öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan Gaziantep Üniversitesinin, kentiyle birlikte büyümeye devam edeceğini kaydetti.
Rektör Gür'e hayırlı olsun dileklerini ileten SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Gaziantep Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yapıldığı dönem Gaziantep Üniversitesi bünyesinde olan Adıyaman Eğitim Fakültesi binaları başta olmak üzere birçok yatırım yaptıklarına dikkati çekti.
Ziyaretiyle ilgili değerlendirme de bulunan Konukoğlu, "Rektörümü kutlamaya geldim. Kendisi de üniversite hakkında bize geniş bilgi verdi. Hocama teşekkür ediyorum" diyen Konukoğlu, ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. İnşallah üniversite daha da büyüyecek. Öğrenci sayısı 52 bine çıkmış. Bundan sonra 60 bine mi çıkar, 70 bine mi çıkar bilemiyorum ama Gaziantep Üniversitesi'nin önü açık. Gaziantep Üniversitesinin büyümesi Gaziantep ekonomisinin de büyümesine neden oluyor. Bu kadar insan geliyor. Ailesinden gelip kalan var. Üniversite ne kadar geniş olursa sanayiyle iç içe, nasıl ne olur diye onu da el birliğiyle dile getireceğiz. Gayemiz Gaziantep'in hep birlikte eğitimini yukarı almak. Her zaman Gaziantep için varız. Gaziantep Üniversitesinin büyümesi Gaziantep'i büyütür" şeklinde konuştu.
(OE-BRN-Y)

06.01.2017 12:46:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak
YEREL

HALICILAR ZORLUKLARA İNAT İHRACATI ARTIRACAK
TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket
YEREL

TSK SAĞLIK KOMUTANI BİLGİÇ'DEN DOÇ. DR. GÜLŞEN'E PLAKET
Üniversite adayları doğru kariyer planlamasını Rektör Yılmaz'dan dinledi
YEREL

ÜNİVERSİTE ADAYLARI DOĞRU KARİYER PLANLAMASINI REKTÖR YILMAZ'DAN DİNLEDİ
Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL GLUTENSİZ UN YARDIMINA DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te &quot;Kutnu ATM Kabinleri&quot; yapılıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE "KUTNU ATM KABİNLERİ" YAPILIYOR
Gaziantep'e &quot;Kutnu ATM kabinleri&quot;
YEREL

GAZİANTEP'E "KUTNU ATM KABİNLERİ"

Gaziantepspor, Sefa Yılmaz'ı kiraladı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, SEFA YILMAZ'I KİRALADI
Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin dava
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ'YE İLİŞKİN DAVA
K Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
YEREL

K PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER:
Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ITANDJE İLE YOLLARINI AYIRDI
Sınır ötesindeki askerlere baklava ve Antep fıstığı
YEREL

SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERLERE BAKLAVA VE ANTEP FISTIĞI
GAİB'de ambalaj tasarım yarışması ödül töreni
YEREL

GAİB'DE AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Büyükşehir Gaziantepspor, Erhan Kartal'ı kiraladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, ERHAN KARTAL'I KİRALADI
Şehit Başpolis Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BAŞPOLİS ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şahinbey'in dev yatırımı
YEREL

ŞAHİNBEY'İN DEV YATIRIMI
Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın
YEREL

GAZİANTEP'TE MERDİVEN ALTI PUL BİBER DEPOLARINA BASKIN
Şehitkamilli milli sporcu şampiyonluğa doymuyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİLLİ SPORCU ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR
Taşdoğan'dan İslahiye protokolüne ziyaret
YEREL

TAŞDOĞAN'DAN İSLAHİYE PROTOKOLÜNE ZİYARET
İşitme engelli ebeveynler artık bebeklerini &quot;duyabilecek&quot;
YEREL

İŞİTME ENGELLİ EBEVEYNLER ARTIK BEBEKLERİNİ "DUYABİLECEK"
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUNTAY:
GTO heyeti, Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti
YEREL

GTO HEYETİ, ELBEYLİ KONAKLAMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te &quot;Vatan sana kanım feda&quot; sloganıyla kan bağış kampanyası
YEREL

GAZİANTEP'TE "VATAN SANA KANIM FEDA" SLOGANIYLA KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFININ MİNİK ŞAİRLERİ ŞİİRLERİYLE ÖDÜL ALDI