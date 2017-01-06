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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket

06 Ocak 2017 Cuma, 12:49
TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket
TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket
(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Prof. Tbp. Tümamiral Hayati Bilgiç, Fırat Kalkanı Operasyonunda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Mehmetçiklerin tedavisindeki hassasiyetlerinden dolayı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ve Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen'e plaket takdim eden Tümamiral Bilgiç, "Teröristleri inlerine girene, Cilo Dağı'ndaki uçaksavarlarını sökene kadar adım adım izleyeceğiz" dedi.
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralı askerleri ziyaretinden önce Rektörlüğü ziyaret ederek, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy ve Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile bir süre sohbet eden Tümamiral Bilgiç, daha sonra Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçerek buradaki yaralı askerleri ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yandan sınırındaki tehlikeyi bertaraf etmek için Suriye'de savaşırken, diğer yandan da ülke içindeki çeşitli terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Tümamiral Bilgiç şunları söyledi, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan içte terör örgütleriyle sonuna kadar, inlerine girene kadar, en yüksek Cilo Dağı'nın tepesindeki uçaksavarı sökene kadar, adım adım izleyerek, halka 'Yarın asker giderse bizle kalırsınız' hikayesini artık anlatamayacak bir ders vererek kökünden kazıyıp atacaktır. İnşallah o zaman terör için harcananlar ekonomiye, ülkenin geleceğine ve gelişmişliğine yönlendirilecek ve bu akan ırmak büyümeye harcanacak. İşte o zaman bu ülkede çok güzel şeyler olacaktır İnşallah. Genel Kurmay Başkanım geçtiğimiz günlerde hastanenize yaptığı ziyareti paylaştı bizimle. Sizleri çok şanslı, gururlu olarak görüyor. Gaziantep'in, Gaziantep Üniversitesinin her sıkıntısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu bilmenizi rica ediyoruz'' diye konuştu.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Yüreğimiz ülkelerinin güvenliği için savaşan askerlerimizle birlikte. Onlar bizim için savaştıkça, biz burada rahat ediyoruz. Onların da bizim arkalarında olduğumuzdan emin olmalarını istiyoruz ki zaten bu birlik ruhunu biz yakaladık. Allah'a şükür askerimiz ve milletimiz o şerden sonra, bu operasyonlarla hem gücünü keşfetti. Hem de asker - millet öyle bir elele kavuştu ki, kimse ayıramaz. Bundan daha büyük şey olamaz açıkçası" şeklinde konuştu.
Rektörlük ziyaretinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geçen Tümamiral Bilgiç ve diğer askeri yetkililer, Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı asker yakınlarıyla da sohbet eden Prof. Tbp. Tümamiral Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çelen ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülşen'e TSK'nın şükran plaketini sundu. Bilgiç'in teşekkürüne Çelen ve Gülşen, "Vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını veren askerimize biz ne yapsak azdır" diye karşılık verdi.
(OE-BRN-Y)

06.01.2017 12:54:00 TSI
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