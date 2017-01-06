06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak

06 Ocak 2017 Cuma, 12:50
Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak
Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - GAHİB Başkanı Kaplan, "Geçen sene hem Türkiye hem de halı ihracatçısı için zor yıl oldu, zorluklara inat ihracatı artıracağız" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yıl 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Salahattin Kaplan Başkanlığında toplanarak 2016 yılı ihracat rakamlarını değerlendirerek 2017 yılında izlenecek yeni yol haritasını masaya yatırdı. Sektörle ilgili çeşitli konuların da görüşüldüğü toplantı sonrası bir açıklama yapan GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, geçen yılın hem Türkiye hem de halı ihracatçısı için zor yıl olduğunu belirterek, zorluklara inat ihracat yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Geçen yılı unuttuklarını ifade eden Kaplan, geleceğe umutla baktıklarını ve 2017'nin hem Türkiye hem de ihracatçılar için verimli bir yıl olacağına inandıklarını vurguladı.Halı ihracatını ürünler arasında sıralayan Kaplan, ihracatta makine halısının önde olduğunu ve geçen yıl 1 milyar 210 milyon 247 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti. Kaplan, makine halısını 73 milyon 292 bin dolarla tüfte halı, 2 milyon 91 bin dolarla el halıları ve 908 bin dolarla kilimin izlediğini dile getirdi.
Halı ihracatı bölgelere göre de değerlendiren Kaplan,"Halı ihracatımızda aslan payını Ortadoğu ülkeleri alıyor. Toplam ihracatın yüzde 44,2'sini bu bölgeye yapıyoruz. Geçen yıl verilerine bakıldığında Ortadoğu ülkelerine 568 milyon 36 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Bu bölgeyi 18,9 payla Amerika ülkeleri izliyor. Bu bölgeye de 243 milyon 731 bin dolarlık ihracat yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında, yüzde 15,3 payla 196 milyon 265 bin dolarlık ihracat yaptığımızı görüyoruz. Afrika ülkelerine 8,8 payla 113 milyon 198 bin dolarlık ihracat yapıldı. Satışın kalan kısmını da diğer bölgelere gerçekleştirdik. Ülkeler bazında ise Suudi Arabistan 19,7 pay ve 253 milyon 314 bin dolar ihracatla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 17.6 pay ve 225 milyon 835 bin dolarla Birleşik Devletler ve yüzde 8,0 pay, 102 milyon 328 bin dolar ihracatla Irak takip ediyor. İhracatımızın kalan kısmını da diğer ülkelere yapıyoruz. Geçen sene hem Türkiye hem de halı ihracatçısı için zor yıl oldu, zorluklara inat ihracatı artıracağız" diye konuştu.
Türkiye'nin 2016 yılı halı ihracatını 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarla kapattığını vurgulayan Kaplan, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarla ilk sırayı alırken, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin 472 milyon 93 bin dolarla ikinci ve Ege İhracatçı Birliklerinin 65 milyon 593 bin dolarla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.
(OE-BRN-Y)

06.01.2017 12:55:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket
YEREL

TSK SAĞLIK KOMUTANI BİLGİÇ'DEN DOÇ. DR. GÜLŞEN'E PLAKET
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
YEREL

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
Üniversite adayları doğru kariyer planlamasını Rektör Yılmaz'dan dinledi
YEREL

ÜNİVERSİTE ADAYLARI DOĞRU KARİYER PLANLAMASINI REKTÖR YILMAZ'DAN DİNLEDİ
Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL GLUTENSİZ UN YARDIMINA DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te &quot;Kutnu ATM Kabinleri&quot; yapılıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE "KUTNU ATM KABİNLERİ" YAPILIYOR
Gaziantep'e &quot;Kutnu ATM kabinleri&quot;
YEREL

GAZİANTEP'E "KUTNU ATM KABİNLERİ"

Gaziantepspor, Sefa Yılmaz'ı kiraladı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, SEFA YILMAZ'I KİRALADI
Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin dava
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ'YE İLİŞKİN DAVA
K Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
YEREL

K PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER:
Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ITANDJE İLE YOLLARINI AYIRDI
Sınır ötesindeki askerlere baklava ve Antep fıstığı
YEREL

SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERLERE BAKLAVA VE ANTEP FISTIĞI
GAİB'de ambalaj tasarım yarışması ödül töreni
YEREL

GAİB'DE AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Büyükşehir Gaziantepspor, Erhan Kartal'ı kiraladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, ERHAN KARTAL'I KİRALADI
Şehit Başpolis Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BAŞPOLİS ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şahinbey'in dev yatırımı
YEREL

ŞAHİNBEY'İN DEV YATIRIMI
Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın
YEREL

GAZİANTEP'TE MERDİVEN ALTI PUL BİBER DEPOLARINA BASKIN
Şehitkamilli milli sporcu şampiyonluğa doymuyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİLLİ SPORCU ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR
Taşdoğan'dan İslahiye protokolüne ziyaret
YEREL

TAŞDOĞAN'DAN İSLAHİYE PROTOKOLÜNE ZİYARET
İşitme engelli ebeveynler artık bebeklerini &quot;duyabilecek&quot;
YEREL

İŞİTME ENGELLİ EBEVEYNLER ARTIK BEBEKLERİNİ "DUYABİLECEK"
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUNTAY:
GTO heyeti, Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti
YEREL

GTO HEYETİ, ELBEYLİ KONAKLAMA TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te &quot;Vatan sana kanım feda&quot; sloganıyla kan bağış kampanyası
YEREL

GAZİANTEP'TE "VATAN SANA KANIM FEDA" SLOGANIYLA KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFININ MİNİK ŞAİRLERİ ŞİİRLERİYLE ÖDÜL ALDI