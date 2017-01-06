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Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak



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GAZİANTEP (İHA) - GAHİB Başkanı Kaplan, "Geçen sene hem Türkiye hem de halı ihracatçısı için zor yıl oldu, zorluklara inat ihracatı artıracağız" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yıl 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Salahattin Kaplan Başkanlığında toplanarak 2016 yılı ihracat rakamlarını değerlendirerek 2017 yılında izlenecek yeni yol haritasını masaya yatırdı. Sektörle ilgili çeşitli konuların da görüşüldüğü toplantı sonrası bir açıklama yapan GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, geçen yılın hem Türkiye hem de halı ihracatçısı için zor yıl olduğunu belirterek, zorluklara inat ihracat yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Geçen yılı unuttuklarını ifade eden Kaplan, geleceğe umutla baktıklarını ve 2017'nin hem Türkiye hem de ihracatçılar için verimli bir yıl olacağına inandıklarını vurguladı.Halı ihracatını ürünler arasında sıralayan Kaplan, ihracatta makine halısının önde olduğunu ve geçen yıl 1 milyar 210 milyon 247 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti. Kaplan, makine halısını 73 milyon 292 bin dolarla tüfte halı, 2 milyon 91 bin dolarla el halıları ve 908 bin dolarla kilimin izlediğini dile getirdi.

Halı ihracatı bölgelere göre de değerlendiren Kaplan,"Halı ihracatımızda aslan payını Ortadoğu ülkeleri alıyor. Toplam ihracatın yüzde 44,2'sini bu bölgeye yapıyoruz. Geçen yıl verilerine bakıldığında Ortadoğu ülkelerine 568 milyon 36 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Bu bölgeyi 18,9 payla Amerika ülkeleri izliyor. Bu bölgeye de 243 milyon 731 bin dolarlık ihracat yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında, yüzde 15,3 payla 196 milyon 265 bin dolarlık ihracat yaptığımızı görüyoruz. Afrika ülkelerine 8,8 payla 113 milyon 198 bin dolarlık ihracat yapıldı. Satışın kalan kısmını da diğer bölgelere gerçekleştirdik. Ülkeler bazında ise Suudi Arabistan 19,7 pay ve 253 milyon 314 bin dolar ihracatla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 17.6 pay ve 225 milyon 835 bin dolarla Birleşik Devletler ve yüzde 8,0 pay, 102 milyon 328 bin dolar ihracatla Irak takip ediyor. İhracatımızın kalan kısmını da diğer ülkelere yapıyoruz. Geçen sene hem Türkiye hem de halı ihracatçısı için zor yıl oldu, zorluklara inat ihracatı artıracağız" diye konuştu.

Türkiye'nin 2016 yılı halı ihracatını 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarla kapattığını vurgulayan Kaplan, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarla ilk sırayı alırken, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin 472 milyon 93 bin dolarla ikinci ve Ege İhracatçı Birliklerinin 65 milyon 593 bin dolarla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

(OE-BRN-Y)



06.01.2017 12:55:11 TSI

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